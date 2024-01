Voice Clarity disponibile per tutti i dispositivi Windows 11

Microsoft ha rilasciato ieri una nuova build di test Canary per Windows che porta la funzionalità Voice Clarity dell’azienda, che in precedenza funzionava solo sui dispositivi Surface, su tutti i dispositivi Windows (comprese quelle che utilizzano CPU ARM).

Secondo quanto presente sul blog di Microsoft, la funzionalità utilizza dei modelli IA “a bassa complessità“, utili per filtrare rumore di fondo e correggere problemi come eco e riverbero. L’applicazione di Voice Clarity potrebbe, di fatto, andrebbe a migliorare considerevolmente l’utilizzo di Zoom o Teams, soprattutto per gli utenti che utilizzano tali app in ambienti non del tutto silenziosi.

Non solo: a detta del colosso di Redmond, inoltre, a godere di tale implementazione saranno anche i videogiocatori. In questo senso, infatti, l’IA dovrebbe agire sulle chat vocali, andando ad eliminare rumori di fondo indesiderati quando si utilizza Xbox chat.

Come funziona Voice Clarity e le altre novità della nuova build

Voice Clarity era finora un’esclusiva di Surface Laptop Studio. Il suo funzionamento prevede l’utilizzo di una larghezza di banda maggiore rispetto agli standard audio, per acquisire l’intero spettro della voce dell’utente attraverso un controllo dell’eco avanzato. Ciò permette agli utenti di interagire tra loro con una qualità della voce decisamente superiore rispetto al passato. Voice Clarity integra in modo intelligente i segnali provenienti da più microfoni per estendere il raggio di ascolto.

Oltre all’aspetto audio, la nuova build offre anche altre integrazioni interessanti. Parliamo, per esempio, dell’accesso immediato a foto e screenshot dai dispositivi Android collegati.

Non meno importante è la nuova procedura di installazione per Windows che, secondo l’azienda, si presenta con un un design molto più pulito e moderno rispetto al passato. Infine, merita una citazione anche l’aggiornamento da 80 Gbps a USB4.