Vps Hosting, con Serverplan paghi la metà

Sei alla ricerca di un Vps Hosting? Allora abbiamo proprio da darti una ottima notizia! Il servizio è in promo con Serverplan e costa metà prezzo. Hai letto bene: per te è pronto il 50% di sconto se acquisti il Vps Hosting entro il 29 febbraio. Ti consigliamo di affrettarti e non perdere altri giorni: l’offerta è incredibile, ma ha un difetto: scadrà a breve!

Hosting VPS è facile ed economico come l’hosting tradizionale, con in più il vantaggio di avere un server dedicato. Puoi personalizzarlo nella maniera in cui preferisci (magari con Linux o Windows), e puoi decidere tu il processore, la RAM e la capacità del disco.

Perché scegliere una soluzione Vps Hosting

Una soluzione VPS hosting permette di ricreare virtualmente le risorse necessarie a un determinato progetto web senza disporre dell’infrastruttura fisica. Con le soluzioni VPS hosting di Serverplan, avrai massima flessibilità e controllo delle risorse grazie al sistema VMware vCloud e Octopus. Potrai gestire al meglio i picchi di carico aumentando autonomamente le risorse del tuo server virtuale direttamente dal pannello di controllo. Hai già un server virtuale presso un altro provider? Se passi a Serverplan, gli specialisti dell’azienda si occuperanno gratuitamente della migrazione dei dati. Il VPS è, infatti, ospitato su più nodi e grazie a VMware vSphere HA: cosa significa? Il tuo server avrà continuità di servizio in caso anomalie sul nodo (solo per vm in alta affidabilità). Serverplan ti mette a disposizione: l’ultima versione di WordPress già installata e pronta all’uso

già installata e pronta all’uso il sistema di cache personalizzato , che è già attivo ti permetterà di ridurre i tempi di caricamento del tuo sito

, che è già attivo ti permetterà di ridurre i tempi di caricamento del tuo sito la massima protezione da attacchi, come scansioni, brute force, botnet, attacchi web, malware e DDoS grazie a Bitninja Ottieni il Vps Hosting al miglior prezzo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.