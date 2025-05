Vuoi imparare una nuova lingua? Approfitta della maxi offerta di Babbel

Babbel, una delle migliori piattaforme online per imparare una nuova lingua, sta offrendo fino al 65% di sconto sui suoi piani, proponendo i prezzi più bassi dell’anno. Lo sconto maggiore è sul piano annuale, disponibile al prezzo scontato di 7,19 euro al mese per 12 mesi, con accesso illimitato a tutte le lingue e alle lezioni in-app, più esercizi di conversazione, podcast e altro ancora.

Se si ha la passione per le lingue, l’invito è di prendere in considerazione il 60% di sconto sul piano a vita, ora in promozione a 239,99 euro anziché 599,99 euro. In sconto vi è anche il piano da 6 mesi, per il quale sono richiesti 11,99 euro al mese per effetto del 25% di sconto rispetto al prezzo di listino.

I punti di forza di Babbel

Quindici milioni di abbonamenti venduti, 150 esperti in didattica dietro alla realizzazione dei corsi, il 92% degli studenti ha migliorato le proprie capacità linguistiche in appena 60 giorni: questi i numeri che certificano non solo la popolarità, ma anche l’efficacia del metodo Babbel, punto di riferimento per chi vuole imparare una nuova lingua stando comodamente da casa.

Affidabilità e serietà che dunque fanno rima con comodità. Scegliendo Babbel, infatti, si potrà gestire l’apprendimento della lingua desiderata passo dopo passo, ricevendo consigli e suggerimenti utili in base a quelle che sono le proprie capacità e la propria attitudine allo studio.

Un altro vantaggio della celebre piattaforma digitale è la garanzia di rimborso della durata di 20 giorni: se si ha difficoltà nel seguire le lezioni, o si ritiene che i passi in avanti compiuti sono troppo esigui rispetto a quanto preventivato in partenza, è possibile richiedere il rimborso completo entro 20 giorni dalla data di acquisto.

Con Babbel si possono imparare l’inglese, lo spagnolo, il tedesco, il francese, il portoghese, il russo, il turco, l’olandese, il polacco, il norvegese, l’indonesiano, il danese e lo svedese.

L’offerta in corso sul sito ufficiale, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 65%, scade il 12 maggio 2025.