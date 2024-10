Vuoi imparare una nuova lingua? Babbel sconta il piano a vita del 50%

Imparare una nuova lingua è il sogno di tante persone, sia per i ragazzi che frequentano ancora la scuola sia per chi ha già superato i famosi -anta. C’è però un problema, anzi due: il tempo e il denaro. I tradizionali corsi in presenza non solo infatti sono difficili da conciliare con i propri impegni, ma sono anche piuttosto cari. Da qui l’esplosione delle piattaforme di studio online, di cui Babbel rappresenta oggi il punto di riferimento.

E a proposito di Babbel, in questi giorni il piano a vita è protagonista di un’interessante promozione, dal momento che gode di uno sconto del 50%. Grazie a quest’offerta dunque, è possibile sottoscrivere il piano illimitato al prezzo di 299,99 euro invece di 599,99 euro, con un risparmio di 300 euro.

Imparare una nuova lingua con Babbel

L’app di Babbel consente di parlare la nuova lingua fin dalla prima lezione, creare una routine di studio efficace ed esprimersi con maggiore sicurezza in qualsiasi tipo di situazione. La sua applicazione è disponibile su App Store e Google Play Store, sia sua smartphone che su tablet, in modo da permettere di seguire il percorso di apprendimento sui dispositivi più usati.

Il piano a vita in offerta a metà prezzo si riferisce a Babbel App, la piattaforma con corsi in-app pensata specificatamente per lo studio individuale. Gli studenti “virtuali” hanno accesso a lezioni, podcast e giochi creati appositamente da esperti in didattica, con l’opportunità di impostare una routine di studio sulla base dei propri impegni quotidiani e imparare al proprio ritmo.

In alternativa esiste Babbel Live, che offre videolezioni dal vivo con insegnanti qualificati. In questo caso è possibile scegliere tra lezioni private e di gruppo (fino a sei partecipanti), oltre che tra centinaia di lezioni.

La promozione in corso sul sito ufficiale di Babbel consente di risparmiare il 50% sul piano a vita relativo alla piattaforma Babbel App, con la garanzia di rimborso di 20 giorni.