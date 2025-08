Vuoi passare a una fibra più veloce? Iliad propone una delle migliori offerte

Se stai pensando di cambiare operatore perché la tua connessione attuale non è più all’altezza, la proposta fibra di Iliad rappresenta oggi una delle alternative più competitive sul mercato. L’offerta iliadbox è attivabile a 21,99€ al mese a tempo indeterminato, invece dei consueti 25,99€.

Lo sconto mensile di 4€ è riservato a chi ha già un abbonamento mobile Iliad da 9,99 o 11,99€ con pagamento automatico attivo. Il pacchetto include chiamate illimitate verso numeri nazionali e oltre 60 Paesi esteri, l’app iliadbox connect per gestire la rete domestica e un modem con Wi-Fi 7 fornito gratuitamente in comodato d’uso.

Fibra ultraveloce fino a 5 Gbit/s: le prestazioni garantite da Iliad

Optando per la fibra Iliad, si ottiene un netto miglioramento in termini di velocità e stabilità della rete. Nelle zone raggiunte dalla tecnologia FTTH EPON, la velocità di download arriva fino a 5 Gbit/s complessivi, distribuiti tra Wi-Fi e porte Ethernet, mentre in upload si raggiungono 700 Mbit/s.

Anche le aree coperte da FTTH GPON garantiscono ottime prestazioni, con 2,5 Gbit/s in download e fino a 1 Gbit/s in upload, sempre ripartiti tra le varie connessioni del modem.

Iliad è stato il primo operatore italiano a offrire un router compatibile con il nuovo standard Wi-Fi 7, un importante passo avanti per chi ha bisogno di una connessione affidabile e ad alte prestazioni.

Grazie a questo dispositivo, è possibile gestire contemporaneamente streaming, gaming online, download pesanti e smart working, mantenendo una rete stabile e fluida. Il Wi-Fi 7 assicura una trasmissione più veloce e un’esperienza di navigazione più solida, anche in ambienti domestici con molti dispositivi connessi.

