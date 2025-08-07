Vuoi provare Amazon Music per 30 giorni gratis? Scopri come

Il recente rincaro degli abbonamenti Spotify ha spinto molti utenti a cercare servizi alternativi per lo streaming musicale. Tra le opzioni più interessanti c’è Amazon Music Unlimited, che in Italia continua a farsi apprezzare per l’ampiezza del catalogo, le funzioni avanzate e un prezzo più competitivo.

Per chi non lo ha mai provato, Amazon Music offre un mese gratuito per testare il servizio in tutte le sue funzionalità: accesso completo ai brani, creazione di playlist su misura, e una vasta scelta di podcast, sia italiani che internazionali. Al termine del periodo promozionale, il costo dell’abbonamento è di 10,99 euro al mese, cifra ancora inferiore rispetto all’attuale piano individuale Spotify, recentemente salito a 11,99 euro. La cancellazione, in caso non si volesse proseguire, è semplice e senza spese.

Per approfittare della prova gratuita basta andare sulla pagina web ufficiale di Amazon Music. Ma andiamo a scoprire quali sono i brani del momento sulla piattaforma.

Estate 2025: i brani più ascoltati sono su Amazon Music Unlimited

Con oltre 100 milioni di tracce disponibili, Amazon Music Unlimited si conferma una delle piattaforme più complete sul mercato, perfetta anche per chi non vuole perdersi i tormentoni della stagione estiva 2025.

Tra i brani più amati spicca Serenata, frutto della collaborazione tra Alessandra Amoroso e Serena Brancale. Grande hype anche per Bottiglie vuote, il primo pezzo condiviso dai Pinguini Tattici Nucleari con Max Pezzali: un mix generazionale e pop perfettamente riuscito, che ha conquistato rapidamente radio e playlist digitali.

Torna sulla scena Anna, dopo il successo di “30°”, con un nuovo brano dal titolo Désolée: un sound diverso ma altrettanto incisivo, che conferma la giovane rapper come una delle voci più interessanti del panorama urban italiano.

Chiude la rassegna delle hit estive Alfa, che ha colpito nel segno con A me mi piace, realizzato insieme a Manu Chao. Il brano, che gioca con i richiami alla celebre “Me gustas tú”, ha riportato l’icona franco-spagnola nelle playlist italiane, aggiungendo un tocco internazionale alla colonna sonora dell’estate.