Waze: arriva un aggiornamento di emergenza per iPhone, risolto grave problema

Waze, applicazione di navigazione di proprietà di Google esattamente come Maps, utilizza informazioni di crowdsourcing per aiutare gli utenti nell’orientamento durante la guida comprendendo una partenza (A) e un arrivo (B).

Se c’è una differenza rispetto a Google Maps, che al momento è più di una semplice app di navigazione siccome offre anche informazioni sui trasporti pubblici, recensioni di ristoranti, intrattenimento e opzioni di alloggio, è che Waze utilizza una combinazione di informazioni sul traffico in tempo reale e resoconti di altri utenti che si servono dell’app. Tutto ciò semplicemente per condurre gli utenti a destinazione in modo sicuro e veloce. Da un po’ di tempo però si vocifera di un problema per gli utenti iOS.

Waze: arriva un aggiornamento per risolvere il problema dei rallentamenti dell’app

Gli utenti di Waze che utilizzano la variante iOS dell’app hanno notato qualcosa di strano a partire da circa una settimana fa. L’app rallentava, secondo quanto segnalato da alcuni utenti, mentre si digitava la destinazione nel campo “Dove si va?” nella parte inferiore dell’iPhone. Su Reddit, un utente Waze ha segnalato che l’app aveva cominciato ad impuntarsi sul suo iPhone 13 Pro Max con iOS 17.6. Avrebbe addirittura atteso oltre tre secondi per digitare i tasti sul suo iPhone. Anche il riconoscimento vocale non funzionava.

Ci sarebbero stati anche problemi nella programmazione dei viaggi futuri, anche se l’utente in questione riferisce di non aver trovato tali problematiche a bordo del suo iPad. La problematica dunque sembrerebbe essere relegata agli iPhone.

Proprio per queste motivazioni, gli sviluppatori di Waze hanno creato un aggiornamento di emergenza che risolve il problema. L’update ha iniziato a essere distribuito, ma viene inviato a ondate, il che significa che potrebbero volerci diversi giorni prima che arrivi sull’iPhone di tutti. Fortunatamente tutto sembra volgere per il meglio, come al solito per un’applicazione impeccabile.