Web hosting professionale: 1 anno gratis con IONOS

Grazie all’offerta esclusiva con hosting gratuito per 1 anno, IONOS rappresenta una soluzione ideale per chi vuole crescere online senza compromessi e con un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 30 gen 2026
Se stai cercando una soluzione professionale per far decollare il tuo progetto digitale, IONOS fa al caso tuo.Con infrastrutture cloud europee e un’assistenza clienti sempre attiva, IONOS ti offre tutto ciò che serve per trasformare un’idea in un sito performante e pronto a scalare. E oggi lo fa con un’offerta esclusiva: web hosting a 0 € al mese per 12 mesi, con 120 € di sconto, dominio, SSL ed e-mail inclusi.

Scopri l’offerta di Ionos

Cresci online con il leader europeo dell’hosting

Affidarsi a IONOS significa scegliere un partner tecnologico che conosce il mercato europeo e investe da oltre 30 anni in sicurezza, prestazioni e innovazione. Che tu sia agli inizi o stia gestendo un progetto in crescita, tutto è pensato per farti lavorare senza stress, senza costi nascosti e con il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato.

Piani pensati per ogni fase del tuo progetto

IONOS propone soluzioni chiare e modulari. Il piano Standard è ideale per chi inizia, con 100 GB di spazio NVMe SSD e tutte le funzionalità essenziali. Il piano Plus, protagonista dell’offerta con 1 anno gratis, mette a disposizione più risorse, 200 GB di spazio, prestazioni migliorate con CDN e un accesso esteso al server, perfetto per progetti in crescita. Il piano Premium è pensato per chi punta in alto e vuole performance superiori, fino a cinque volte più risorse server e 350 GB di spazio.

l tuo web hosting gratis per 1 anno: inizia ora

Se stai rimandando da tempo il lancio del tuo sito, questa è l’occasione giusta per passare all’azione. Con IONOS puoi partire gratis per un anno, senza rinunciare a prestazioni professionali, sicurezza avanzata e supporto premium. È un’offerta esclusiva e a tempo limitato. L’assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, interamente in lingua italiana.  Per scoprire l’offerta completa di IONOS clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

