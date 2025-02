WhatsApp: 3 impostazioni fondamentali per la sicurezza, attivale ora

Nei laboratori di WhatsApp durante gli ultimi anni hanno lavorato tantissimo per aumentare il livello della privacy degli utenti, salvaguardandola in ogni modo. L’applicazione colorata di verde è diventata infatti ineccepibile sotto quel punto di vista ma ci sono sempre degli accorgimenti di cui tenere conto. Proprio per questo motivo è bene tenere in considerazione tre impostazioni da attivare per evitare qualsiasi tipo di problema legato alla privacy.

Nascondere l’immagine del profilo ai contatti sconosciuti

La foto del profilo di WhatsApp possono vederla tutti, basta avere quel numero di telefono in rubrica. Per qualcuno potrebbe sembrare superfluo ma risulterebbe ottimale fare attenzione a quest’aspetto. La foto profilo di WhatsApp infatti può essere usata da chiunque, anche da qualche malintenzionato, per creare profili falsi o raccogliere dati personali. È proprio per questo che il consiglio è quello di limitare la visibilità dell’immagine del profilo. È tutto molto semplice, basta seguire questi passi:

Vai su Impostazioni ;

; Tocca Privacy ;

; Seleziona Immagine del profilo ;

; Scegli se renderla visibile solo ai tuoi contatti o personalizzare ulteriormente le eccezioni.

In questo modo, solo le persone fidate potranno vedere la vostra foto profilo, riducendo il rischio di furti d’identità o tentativi di truffa.

Disattivare l’ultimo accesso e lo stato online

In molti lo ignorano totalmente ma su WhatsApp un’altra funzione potrebbe mettere a rischio la privacy degli utenti. Si tratta delle informazioni relative all’ultima volta in cui si è risultati online in chat. Tenere visibile l’ultimo accesso infatti potrebbe sembrare normale per molti, ma qualcuno potrebbe utilizzare queste informazioni per monitorare le vostre abitudini o persino per attacchi mirati di phishing. Ecco come disattivarla in pochi e semplici passi:

Vai su Impostazioni ;

; Tocca Privacy ;

; Seleziona Ultimo accesso e online ;

; Imposta l’opzione su Nessuno o su I miei contatti (con possibilità di escludere specifici contatti).

WhatsApp offre anche la possibilità di nascondere quando sei online, rendendo più difficile a chiunque spiarti o controllare le tue attività.

Disabilitare le spunte blu di lettura

Le famose spunte blu di WhatsApp indicano quando un messaggio è stato letto. Sebbene questa funzione possa sembrare utile, può anche mettere pressione o creare incomprensioni tra contatti. Oltre a ciò, rappresenta un ulteriore dettaglio sulle tue abitudini che potresti voler mantenere privato. Come si disattivano le spunte blu:

Vai su Impostazioni ;

; Tocca Privacy ;

; Scorri fino a Conferme di lettura e disattiva l’opzione.

Attenzione però: se disattivate questa funzione, non potrete nemmeno vedere se gli altri hanno letto i vostri messaggi. Tuttavia, nelle chat di gruppo le spunte blu continueranno a funzionare regolarmente.