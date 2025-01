WhatsApp e privacy: 3 consigli rapidi per proteggere le tue informazioni

Bisogna stare attenti al proprio account WhatsApp e tenere d’occhio la propria privacy come se si trattasse di qualcosa di molto prezioso. L’applicazione di Meta viene utilizzata quotidianamente dagli utenti di tutto il mondo per svariati scopi ed è per tale motivo che tenere la propria privacy al sicuro è fondamentale.

Per assicurarsi tutto ciò, bisogna solo tenere a mente i tre consigli che abbiamo elencato di seguito, in modo da non avere alcun problema relativo alla sicurezza.

1. Attivare il backup crittografato end-to-end

Non molti utenti sanno che a bordo di WhatsApp c’è la possibilità di poter eseguire un backup molto particolare, detto “crittografato“. In questo modo i dati risultano ben protetti, anche immagazzinandoli a bordo di iCloud o Google drive. Per poter eseguire tutto al meglio, ecco la scaletta delle operazioni da seguire:

Aprire Impostazioni su WhatsApp;

su WhatsApp; Selezionare Chat > Backup delle chat ;

> ; Attivare l’opzione Backup crittografato end-to-end ;

; Creare una password sicura (meglio salvarla con un gestore password).

Questo assicura che, in caso di accesso non autorizzato al cloud, i messaggi restino comunque protetti.

2. Usare l’autenticazione a due fattori

Per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza al proprio account WhatsApp, è fondamentale utilizzare l’autenticazione a due fattori. Si attiva in questo modo:

Andare in Impostazioni > Account ;

> ; Selezionare Verifica in due passaggi ;

; Creare un PIN a sei cifre che verrà richiesto periodicamente per accedere all’app.

Questo passaggio è fondamentale per prevenire furti di account, specialmente in caso di SIM swap o clonazione del numero.

3. Attivare i messaggi che si autodistruggono

Per chi desidera una privacy ancora più elevata, WhatsApp permette di inviare messaggi effimeri, che si cancellano automaticamente dopo un determinato periodo. Per attivare questa funzione:

Aprire una chat;

Toccare il nome del contatto ;

; Scegliere la voce Messaggi effimeri e selezionare la durata. Questa può variare tra 24 ore, 7 giorni e 90 giorni.

Nel caso in cui gli utenti lo desiderassero, questa opzione può essere attivata anche di default e per ogni conversazione. Bisogna solo recarsi in “Impostazioni“, scegliere “Privacy” e infine la voce “Timer predefinito dei messaggi“.