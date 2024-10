WhatsApp aumenta la privacy e migliora le videochiamate

WhatsApp è sempre al lavoro per migliorare la piattaforma favorendo l’esperienza utente. Per questo motivo non è raro che vengano implementati sempre più aggiornamenti pronti a modificare aspetti, spesso anche nascosti, della famosa piattaforma di messaggistica istantanea. Secondo quanto riportato ufficialmente, di recente WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità destinata solo agli utenti che hanno aderito al programma beta per Android: questa consente la gestione degli effetti all’interno delle videochiamate e in generale per l’uso della fotocamera.

Introducendo questa novità molto importante, WhatsApp offre così agli utenti con la versione 2.24.22.10 la possibilità di controllare al meglio ogni personalizzazione in fase di videochiamata. Ci sono infatti effetti dinamici e tanti filtri disponibili. Tutto ciò ovviamente può essere disattivato in ogni momento senza problemi.

WhatsApp: gli utenti possono modificare la privacy quando usano i filtri e gli effetti

È importante sottolineare che gli utenti possono già disattivare gli effetti direttamente nell’interfaccia della fotocamera durante le videochiamate, permettendo modifiche rapide e immediate. Tuttavia, per chi desidera una soluzione più duratura che nasconda completamente il pulsante degli effetti, è possibile disabilitare l’opzione nelle impostazioni della privacy. Questo consente un maggiore controllo sull’esperienza utente, garantendo che gli effetti non vengano applicati automaticamente e mantenendo l’interfaccia più pulita durante le future videochiamate.

Infine, è fondamentale notare che le chiamate rimangono criptate end-to-end, poiché questa nuova funzionalità non compromette alcun protocollo di crittografia. L’aggiornamento è attualmente disponibile per alcuni beta tester e sarà progressivamente implementato a un numero sempre maggiore di utenti nei prossimi giorni. Si tratta di grossi passi in avanti che hanno solo un obiettivo ovvero quello di puntellare la sicurezza delle persone e di migliorare l’aspetto della privacy in generale. Al momento non si sa quando l’aggiornamento arriverà in pianta stabile per gli utenti per cui bisogna solo attendere per avere nuove info in merito.