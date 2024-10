WhatsApp: questo messaggio viola i conti correnti in pochi secondi

L’attenzione, almeno durante l’utilizzo delle solite applicazioni famose a cui tutti fanno riferimento, dovrebbe essere massima quotidianamente. C’è l’esempio classico e lampante di WhatsApp, famosa piattaforma di messaggistica istantanea che al suo interno ormai convoglia più di 2,5 miliardi di utenti attivi. Secondo quanto riportato, uno dei pericoli più ricorrenti riguarda proprio le truffe che girano all’interno delle chat, quelle che si nascondono nei messaggi e sotto account misteriosi.

Stando a quanto riferito proprio nelle ultime ore, sono diverse settimane che ormai più utenti avrebbero ricevuto un nuovo messaggio molto pericoloso. Un’altra truffa dunque sta girando e lo sta facendo per fregare quante più persone possibili. L’obiettivo è quello di contattare un numero indefinito di utenti, in modo da conferire all’inganno una possibilità di riuscita superiore.

WhatsApp: è arrivato il messaggio che potrebbe prendere soldi dal conto corrente

Ricevere un messaggio da una persona che non si conosce può essere consueto e soprattutto normalissimo, tranne quando il prefisso da cui proviene risulta straniero. In quel caso, tranne se gli utenti che ricevono il testo hanno conoscenze straniere, bisogna tenere alte le antenne e prestare molta attenzione.

Ciò che trapela in queste ore è che proprio una nuova truffa avrebbe esordito mettendo in pericolo tantissime persone: all’interno del messaggio c’è una frase molto colloquiale che invita la vittima a una chiacchierata. In seguito le vittime vengono invitate a fornire una serie di informazioni per una sorta di lavoro a distanza ben retribuito che però non esiste.

Per evitare situazioni del genere dunque bisogna prestare molta attenzione innanzitutto al numero che invia il messaggio e poi, magari dopo qualche parola scambiata, capire il reale intento. Se avete ricevuto messaggi del genere, provvedete a segnalare l’utente che ve li ha mandati e a segnalare il tutto tramite WhatsApp. Solo in questo modo si può abbattere il fenomeno rapidamente.