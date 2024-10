WhatsApp: 3 trucchi per spiare, essere invisibili e recuperare messaggi

Non ci sono solo i nuovi aggiornamenti che rendono WhatsApp una piattaforma interessante, ma anche i modi di aggirare le funzionalità che questi portano. Gli utenti sono ormai temprati su come si utilizzano determinate funzioni e su come vanno le cose all’interno della celebre piattaforma di messaggistica, ma spesso uscire fuori dagli schemi può aiutare ad avere qualche soluzione in più. Proprio per questo esistono delle applicazioni in grado di comportare qualche possibilità in più, esattamente come alcune app di terze parti che stanno diventando famose in quest’ultimo periodo.

Sebbene WhatsApp sia sempre pronta a mettere dalla parte del suo pubblico, ogni tipo di feature, questa volta tocca agli sviluppatori esterni che hanno creato un bel po’ di trambusto con tre pezzi interessanti tutti da scoprire.

WhatsApp: queste tre funzioni sono diventate famosissime, ecco cosa consentono di fare

Secondo le ultime indiscrezioni, c’è un’applicazione che sta rubando la scena a tutte le altre, ovviamente intesa tra quelle di terze parti. Chi ama a dare uno sguardo in più su WhatsApp, scoprendo magari gli orari di accesso di ogni utente che desidera e anche gli orari di uscita, deve affidarsi a Whats Tracker. Questa nuova applicazione garantisce la possibilità di ricevere una notifica quando la persona a cui si è interessati entra o esce dalla piattaforma verde. Sarà come se si spiasse qualcuno, ma con molta più discrezione.

L’altra applicazione che ha fatto girare la testa a molte persone si chiama invece Unseen. Con questa si possono leggere tutti i messaggi che arrivano su WhatsApp, ma con una differenza: non verrà mai aperta l’applicazione ufficiale e non si risulterà mai online. Inoltre, non verrà aggiornato neanche l’ultimo accesso. Per finire, ecco una soluzione perfetta per recuperare i messaggi eliminati di proposito da altri utenti nella chat: WAMR. Scaricando questa applicazione, tutti possono star sicuri: non ci saranno più messaggi che una volta eliminati non saranno più recuperabili.