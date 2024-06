WhatsApp: a breve questi smartphone non potranno più usarlo

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica di riferimento in tutto il mondo e su questo non ci sono ormai altri preamboli da fare. Sono oltre 2 miliardi gli utenti che si servono di questa piattaforma, ma c’è da ricordare che esistono dei limiti in merito al supporto delle ultime versioni.

WhatsApp infatti aggiorna costantemente i requisiti utili per garantire il supporto agli smartphone e a quanto pare quasi 40 dispositivi sono pronti a salutare per sempre l’app. Molti telefoni datati dunque a breve non saranno più parte integrante di WhatsApp.

WhatsApp: Samsung, LG, Motorla, Apple, Huawei e molti altri brand inclusi nella fine del supporto

Come si può notare in basso, la lista degli smartphone che è ben presto non avranno più il supporto di WhatsApp è davvero lunga. Tra i dispositivi che destano più stupore ce ne sono diversi di Samsung e di Apple, ma non finisce qui. Anche Huawei vede parecchi dei suoi telefoni pronti a non poter più usare WhatsApp. Ecco quindi la lista completa con tutti i nomi di ogni smartphone, compresi altri modelli alla fine dell’elenco:

Samsung

Galaxy Ace Plus

Galaxy Core

Galaxy Express 2

Galaxy Grand

Galaxy Note 3 N9005 LTE

Galaxy Note 3 Neo LTE+

Galaxy S 19500

Galaxy S3 Mini VE

Galaxy S4 Active

Galaxy S4 mini I9190

Galaxy S4 mini I9192 Duos

Galaxy S4 mini I9195 LTE

Galaxy S4 Zoom

Motorola

Moto G

Moto X

Apple

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE



Sony

Xperia Z1

Xperia E3

Xperia M

LG

Optimus 4X HD P880

Optimus G

Optimus G Pro

Optimus L7

Huawei

Ascend P6 S

Ascend G525

Huawei C199

Huawei GX1s

Huawei Y625

Lenovo

Lenovo 46600

Lenovo A858T

Lenovo P70

Lenovo S890

Lenovo A820

Altri modelli