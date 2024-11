WhatsApp: a breve sarà più facile e rapido inviare foto in chat

WhatsApp sta lavorando a un aggiornamento interessante che potrebbe rendere l’invio di immagini molto più veloce. La novità, al momento disponibile solo per alcuni utenti con la versione beta su Android (2.24.23.11), introduce un pulsante dedicato alla Galleria direttamente nella barra di scrittura. Questo cambiamento permette di accedere subito alle foto e ai video salvati, semplificando l’invio di contenuti multimediali senza dover attraversare passaggi complicati.

Attualmente, per condividere qualcosa dalla Galleria su WhatsApp, è necessario cliccare sull’icona della fotocamera o sul pulsante della graffetta. Questo apre un menu con numerose opzioni: Galleria, Fotocamera, Posizione, Contatto, Documento, Audio, Sondaggio, e persino il nuovo strumento di intelligenza artificiale “Imagine”. Questo sistema, sebbene utile per chi vuole più alternative, non è così immediato per chi deve inviare rapidamente una foto o un video.

WhatsApp: arriva la novità per l’invio delle foto e dei video, c’è un nuovo pulsante nella barra

La funzione scoperta dagli esperti di WABetaInfo mira proprio a semplificare questo processo, aggiungendo un collegamento diretto alla Galleria nella barra di scrittura. Basta un tap per aprire immediatamente la raccolta di immagini e selezionare cosa inviare. Inoltre, tenendo premuto il nuovo tasto Galleria, si può registrare e inviare un messaggio video veloce.

C’è però un compromesso: il pulsante della fotocamera verrà sostituito da quello della Galleria. Chi usa spesso la fotocamera di WhatsApp per scattare foto in tempo reale potrebbe non essere entusiasta. In quel caso, bisognerà utilizzare il pulsante della graffetta per accedere alla fotocamera, aggiungendo qualche passaggio in più.

Attualmente, questa modifica è in fase di test per un numero limitato di utenti beta su dispositivi Android, e il suo futuro dipenderà dai feedback ricevuti. Se accolta positivamente, la funzione potrebbe diventare pubblica nei prossimi aggiornamenti, rendendo l’esperienza di invio media più semplice per chi preferisce scegliere foto già scattate piuttosto che scattarne di nuove direttamente.