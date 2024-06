WhatsApp: a breve sarà più semplice condividere i contenuti nei canali

WhatsApp è una di quelle app che gli utenti sono abituati a vedere in continuo aggiornamento. Indipendentemente dal sistema operativo, la piattaforma di messaggistica più famosa al mondo tende a riportare le stesse novità.

L’ultima riguarda la versione beta per Android (2.24.12.9), che ora porta un bel miglioramento soprattutto per un area in particolare. Disponibile tramite il programma Beta di Google Play, questo nuovo aggiornamento offre un’anteprima di diverse funzionalità che serviranno a rendere la condivisione dei contenuti sui canali WhatsApp più fluida ed efficiente.

WhatsApp, adesso la condivisione dei contenuti sui canali è più rapida ed efficiente

Con gli ultimi aggiornamenti che hanno semplificato e non poco l’utilizzo dei canali, WhatsApp sta ora esplorando dei modi per rendere più semplice un aspetto: la condivisione dei contenuti. Gli utilizzatori dei canali potranno infatti sfruttare questa funzionalità in maniera più efficiente e rapida.

Questo significa che gli utenti saranno presto in grado di inoltrare messaggi, foto, video e GIF direttamente ai propri canali. Ciò vuol dire che non servirà salvare e caricare i contenuti separatamente.

Secondo la fonte per eccellenza WABetaInfo, WhatsApp sta pensando anche ad un’altra soluzione. Il colosso vorrebbe infatti espandere questa funzionalità consentendo agli utenti di condividere contenuti da altre app direttamente sui propri canali. Sebbene queste funzionalità non siano ancora disponibili nell’attuale versione beta, a breve sarà più semplice rendere entusiasmanti i canali.

Quest’ultimo aggiornamento pronto all’arrivo per gli utenti beta è in linea con l’impegno costante che WhatsApp mostra nel migliorare l’esperienza utente per i canali. Semplificando il processo di condivisione dei contenuti sia dalle chat personali che dalle app esterne, WhatsApp consente ai proprietari dei canali di riuscire a fornire aggiornamenti in maniera tempestiva e divertente allo stesso tempo ma con il minimo sforzo. Ci saranno a breve notizie in merito al lancio prima nella versione beta e poi in quella stabile.