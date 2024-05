WhatsApp, arrivano i promemoria nelle chat di gruppo delle Community

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità che avrà il compito di migliorare ulteriormente l’esperienza delle chat di gruppo riservate alle Community. L’ultimo aggiornamento dell’app di messaggistica distribuito nel canale beta include la possibilità di aggiungere promemoria riguardanti eventi inclusi proprio nei gruppi delle Community.

La nuova funzionalità è stata scoperta nelle ultime ore dai ragazzi di WABetaInfo ed è ora in fase di test nella versione Android di WhatsApp. In questo caso dunque solo gli utenti che fanno parte del programma beta possono avere modo di accedervi. Potrebbe essere questa la novità tanto attesa dagli utenti in questi mesi.

WhatsApp, la grande novità riguarda le Community e le chat di gruppo incluse

Una volta creato un evento in un gruppo della Community, gli amministratori possono scegliere quando fa arrivare la notifica, così da ricordarlo. Attualmente sono disponibili ben tre scelte: 30 minuti, 2 ore e 1 giorno, ma gli amministratori hanno modo di selezionare solo fino a due di queste opzioni.

Si tratta quindi di un gran aggiornamento che servirà a rendere molto più utili le chat di gruppo all’interno delle Community. Come detto, questa funzionalità al momento è in test solo per gli utenti che hanno scaricato la versione beta riservata al sistema operativo Android. Allo stesso tempo non è escluso che a breve anche coloro che hanno iOS riceveranno un aggiornamento del genere, soprattutto se WhatsApp deciderà di distribuire la funzione “promemoria” di eventi a tutti.

Lo scopo di WhatsApp è quello di aggiungere diverse funzionalità al suo programma beta ogni settimana ma ciò non implica che tutti poi arrivino alla visione stabile. In questo caso siamo di fronte ad una funzione che potrebbe tornare molto utile, per cui si presuppone che compirà l’intera trafila. Ci saranno comunque nuove informazioni in merito durante i prossimi giorni, in contemporanea con l’avanzamento nella beta.