WhatsApp: accesso alla galleria più rapido, arriva la scorciatoia per iOS

Con lo scopo di migliorare nettamente l’esperienza dei suoi utenti, WhatsApp lavora di continuo a nuove funzionalità. Secondo quanto riportato, l’ultima novità sarebbe attribuibile alla versione attualmente disponibile in fase beta per iOS. Chi ha avuto la fortuna di poter testare la release 24.25.10.72, può questa volta avere un assaggio di come accedere alla galleria del proprio iPhone direttamente dalla barra del testo.

WhatsApp: la galleria sarà più rapidamente accessibile

La nuova funzionalità consente agli utenti di aprire la galleria senza passare dal menu degli allegati, semplificando e velocizzando la condivisione di foto e video. La scorciatoia sostituisce l’icona della fotocamera che era precedentemente posizionata nella barra della chat. Quando viene selezionata, si apre un pannello dedicato che mostra i contenuti multimediali presenti nel dispositivo.

Nonostante questa modifica, WhatsApp ha incluso un’opzione per accedere rapidamente alla fotocamera direttamente dal pannello della galleria. Questo equilibrio tra facilità di accesso ai contenuti salvati e funzionalità della fotocamera garantisce una transizione senza perdite per gli utenti abituati alla vecchia scorciatoia. Il nuovo design del pannello permette di velocizzare nettamente il processo con possibilità fino ad ora inedite:

Passare rapidamente da un album all’altro tramite una barra di navigazione posta in alto;

Inviare video istantanei tenendo premuta la nuova icona della galleria, mantenendo una funzione apprezzata dagli utenti.

Queste migliorie riducono i passaggi necessari per inviare contenuti multimediali, rendendo più fluida l’interazione durante le conversazioni.

Disponibilità della funzione

La nuova scorciatoia è attualmente in fase di rollout per un numero limitato di beta tester, ma verrà estesa a un pubblico più ampio nelle prossime settimane. È possibile che alcuni utenti ricevano questa funzione anche installando versioni precedenti della beta.

Aggiornamenti di questo genere servono a rendere l’esperienza utente molto più semplice e anche a tenere a debita distanza la concorrenza. WhatsApp chiude così il 2024 con un ulteriore miglioria.