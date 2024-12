WhatsApp si aggiorna e rende più semplici le risposte ai messaggi vocali

WhatsApp sta per introdurre una novità che semplificherà la vita agli utenti: la risposta rapida ai messaggi vocali. Questa nuova funzione, già in fase di test per alcuni utenti beta, è parte dell’aggiornamento 2.24.26.6 disponibile tramite il Google Play Beta Program. L’obiettivo è quello di rendere più immediata la comunicazione nelle chat, eliminando passaggi inutili. Tutto funzionerà con un tasto dedicato alle risposte rapide direttamente di fianco al messaggio vocale in arrivo in chat. Questo è solo uno dei tanti aggiornamenti a cui WhatsApp sta lavorando, visto che ce ne sono diversi in fase di test all’interno del beta.

Come funziona la risposta rapida ai messaggi vocali di WhatsApp

Rispondere a un messaggio vocale sta per diventare molto più semplice. Invece di doverlo selezionare manualmente o scorrere per attivare l’opzione di risposta, ora basterà un tocco. Durante la riproduzione di una nota vocale, apparirà un pulsante accanto al messaggio: basta premerlo per registrare e inviare la risposta vocale.

Questa funzione non solo accelera il processo, ma rende più chiara la conversazione. Ogni risposta è infatti collegata direttamente al messaggio originale, una caratteristica molto utile nei gruppi o in chat con tanti messaggi.

Quando sarà disponibile per tutti

Come tutti i nuovi aggiornamenti che riguardano WhatsApp, anche questo per il momento è disponibile solo ed unicamente per alcuni utenti iscritti alla versione beta. Il rilascio, secondo quanto si apprende, dovrebbe avvenire in maniera graduale nelle prossime settimane. Nel caso in cui gli utenti dovessero far fatica a trovarla, non c’è alcun motivo di preoccupazione in quanto WhatsApp sta lavorando per rendere la funzionalità disponibile per tutti.

Grazie a questa modifica in arrivo, il colosso della messaggistica conferma ancora una volta quanto il suo primo intento sia quello di rendere la comunicazione più semplice tra gli utenti. Di certo con un aggiornamento del genere l’applicazione ne guadagnerà in immediatezza.