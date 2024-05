WhatsApp, sarà possibile creare immagini con AI direttamente in chat

WhatsApp ad oggi è sicuramente l’app di messaggistica preferita da molti utenti, soprattutto per la sua grande attitudine al cambiamento. Al momento sembra voler in tutti i modi abbracciare il trend del momento che è quello dell’intelligenza artificiale.

Nell’ultimo aggiornamento beta destinato agli utenti Android, le persone hanno scoperto una nuova funzionalità nascosta: una funzionalità per creare immagini basate sull’intelligenza artificiale introdotto direttamente nella chat. Proprio così: a breve gli utenti potranno essere in grado di creare immagini al volo, tutto grazie alla potenza dell’AI.

WhatsApp, direttamente in chat gli utenti potranno creare immagini con l’AI

Stando a quanto riportato dai ragazzi di WABetaInfo, il tutto si baserebbe su Meta AI, l’assistente intelligente dell’azienda in grado di analizzare ed elaborare dati complessi ma anche di seguire istruzioni e persino rendere reali le idee degli utenti. L’uso è molto semplice in quanto basta dirgli ciò che si desidera. Sarà proprio Meta AI a creare un’immagine. Al momento, questo assistente AI è disponibile solo per un gruppo selezionato di utenti, ma sembra che WhatsApp si stia preparando per renderlo per estendere la funzionalità a più persone nel futuro prossimo.

Usare una funzione di questo genere significa avere un gran vantaggio su WhatsApp. Permette infatti di risparmiare un sacco di tempo, soprattutto per le persone che amano inviare immagini in chat. Non servirà più scavare incessantemente all’interno della galleria o cercare online l’immagine o la GIF adatta a quel momento: se ne potrà creare una nell’immediato. Inoltre, si tratta di un nuovo modo per esprimere al meglio la propria creatività.

Con l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android, versione 2.24.12.4, disponibile su Google Play Store, gli utenti fortunati potranno avere accesso a tutto ciò. La comoda scorciatoia sarà disponibile proprio all’interno della sezione dedicata agli allegati, pronta per essere utilizzata ogni volta che l’utente sentirà di avere l’ispirazione.