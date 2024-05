WhatsApp: in fase di test un tool AI per la creazione di foto profilo

L’intelligenza artificiale sta trovando spazio un po’ ovunque ed è stata abbracciata anche da Meta, la società guidata da Mark Zuckerberg che vanta nella sua scuderia anche l’app di messaggistica istantanea più utilizzata. Si parla ovviamente di WhatsApp, che, stando alle ultime scoperte, a breve dovrebbe consentire agli utenti di creare un’immagine profilo sfruttando i poteri dell’AI generativa.

Su WhatsApp le foto profilo potranno essere generate dall’AI

La notizia giunge da WABetaInfo, che ha scoperto la nuova funzione nell’ultima versione beta (v2.24.11.17) di WhatsApp per Android appena rilasciata e dunque ora disponibile tramite il programma Beta di Google Play. In base a quanto si vede nello screenshot riportato di seguito, gli utenti potranno descrivere il tipo di immagine profilo che desiderando fornendo istruzioni testuali.

Grazie alla nuova funzione AI, «gli utenti saranno in grado di creare immagine uniche e personalizzate che riflettono la loro personalità, i loro interessi o il loro umore in modo più accurato rispetto ad una foto standard», si legge nel report. Oltre a concedere massima libertà all’immaginazione di ognuno, tale strumento potrebbe anche fungere come strumento di privacy, per evitare usi impropri o condivisioni non autorizzate di foto personali.

Il tool, spiega WABetaInfo, sarà disponibile con un futuro aggiornamento dell’app di WhatsApp, che potrebbe essere rilasciato nel giro di giorni ma anche di mesi. Al momento non ci sono informazioni in merito.

Questa non è comunque la prima e non sarà nemmeno l’ultima novità AI della piattaforma di messaggistica che da poco ha rinnovato il suo look. Ci sono infatti gli adesivi da generare tramite prompt testuali, e anche il chatbot Meta AI, che però al momento è disponibile solo in alcuni paesi (non in Italia). Il bot può essere utilizzato come assistente virtuale nelle chat di gruppo per ottenere informazioni su svariati argomenti, fornire consigli e anche generare immagini.