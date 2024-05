WhatsApp, il nuovo aggiornamento sposta la barra e modifica i colori

WhatsApp è una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo e in quanto tale è sempre pronta ad aggiornarsi per accontentare i suoi utenti. Proprio nelle ultime ore ha ricevuto un aggiornamento importante che ne migliora l’estetica. Meta, la società che ne detiene la proprietà, non ha intenzione di cambiare radicalmente l’aspetto dell’applicazione, ma vuole allo stesso tempo migliorare l’esperienza degli utenti. In chat dunque ecco che arrivano icone aggiornate, animazioni e colori.

Quando si apre un’applicazione che è stata appena rivisitata, il primo cambiamento spesso consiste nei colori. Il verde che ha reso WhatsApp riconoscibile negli anni non è stato abbandonato ma migliorato ed integrato con nuove tonalità che aggiungono un tocco di raffinatezza. Questo cambiamento lascia dunque che l’aspetto dell’app resti coerente, unendone ogni sezione.

Nel caso in cui qualche utente dovesse preferire un’interfaccia più scura, c’è la dark mode che ha riportato qualche novità. Ora l’oscurità diventa ancora più profonda inoltre c’è un’ottima opzione che migliora nettamente le situazioni in cui c’è scarsa luminosità.

Non solo i colori: WhatsApp sposta anche la barra e migliora gli allegati

Oltre ai colori però l’aggiornamento va ad influire particolarmente anche sullo stile di WhatsApp che, mai come ora, risulta più pulito e contemporaneo. L’app infatti adesso è in linea con le attuali tendenze: tutti i dettagli sono stati rivisitati e resi più precisi, come ad esempio lo sfondo che caratterizza tutte le chat, che viene definito da molti come “scarabocchio“.

Solo per gli utenti Android camnbia anche il posizionamento della barra di navigazione. Questa è stata spostata in basso, rendendo così le varie sezioni più facilmente accessibili. Questa modifica è particolarmente utile per chi possiede smartphone più grandi. In questi casi infatti selezionare le varie impostazioni può diventare difficile, ma non in questo caso: WhatsApp adesso è un’app molto più comoda da utilizzare. Per gli utenti iOS invece ecco una nuova sezione dedicata agli allegati, totalmente aggiornata e semplificata.