WhatsApp, l'aggiornamento per le anteprime degli stati è in distribuzione

La famosissima applicazione di messaggistica di proprietà di Meta, è sempre pronta a rilasciare nuovi aggiornamenti che possano in qualche modo stupire gli utenti. L’obiettivo di WhatsApp infatti è quello di rendere l’esperienza migliore per la sua comunità di clienti nel mondo, che ormai supera abbondantemente i 2 miliardi di unità.

All’interno degli ultimi test condotti il colosso starebbe sperimentando un nuovo modo per far visualizzare agli utenti i vari aggiornamenti di stato.

WhatsApp: gli aggiornamenti di stato ora sono visibili in anteprima

Gli utenti che hanno ancora la vecchia versione non aggiornata di WhatsApp, per vedere lo stato di qualcuno, devono necessariamente toccarlo. Tuttavia, con il nuovo aggiornamento arriva la possibilità di notare un’anteprima (tipo storia instagram) direttamente nella barra degli aggiornamenti di stato. In questo modo gli utenti possono dunque decidere in anticipo se vale la pena aprire quel contenuto o meno.

La funzione di anteprima appena introdotta porta di certo gli utenti ad avere un maggior controllo degli stati. In questo modo chi reputa un contenuto non interessante, può tranquillamente passare avanti.

Il nuovo aggiornamento è in lavorazione già da qualche tempo. Le prime voci di questa nuova introduzione arrivarono già durante lo scorso mese di febbraio. Ora però tutto sembra pronto a diventare realtà, siccome dopo alcuni test l’update sta iniziando ad arrivare ad una cornice di pubblico sempre più ampia.

La nuova barra che racchiude le anteprime degli aggiornamenti di stato di WhatsApp è ovviamente disponibile in maniera diffusa in versione beta. Al momento infatti solo alcuni beta tester riescono a notare le modifiche, ma l’app dovrebbe estenderle a tutti già nelle prossime settimane. La nuova interfaccia per la barra degli aggiornamenti di stato è inclusa nell’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.10.10, attualmente disponibile su Google Play Store. Chiunque abbia aderito al programma, può proseguire all’update.