WhatsApp, aggiornamento: funzione "Preferiti" per contatti e gruppi

È sotto gli occhi di tutti che WhatsApp ami testare costantemente delle nuove funzionalità. Tante sono arrivate nell’app in versione stabile mentre altrettante hanno visto la fase di test non dare i frutti sperati dissolvendosi strada facendo.

Una delle funzionalità più recenti che sono ora in fase di test su WhatsApp Beta prevede di portare una grande utilità agli utenti. Pian piano va delineandosi sempre di più la possibilità di vedere una scheda “Preferiti” nel menu Impostazioni.

WhatsApp, con la scheda Preferiti la comodità toccherà i massimi storici

Con la nuova funzionalità in arrivo, gli utenti di WhatsApp avranno modo di familiarizzare con l’utilissima scheda Preferiti. Mediante questa novità, potranno aggiungere, riordinare e rimuovere sia i contatti che i gruppi preferiti direttamente dalle impostazioni dell’app. La nuova funzionalità è comparsa all’interno di una delle versioni più recenti di WhatsApp Beta per Android dal noto portale WABetaInfo, sempre sul pezzo in merito agli aggiornamento dell’app colorata di verde.

Come si può vedere da alcuni screenshot, l’opzione “Preferiti” è presente proprio all’interno del menu Impostazioni, esattamente in Account. In questo modo la ricerca delle persone e dei gruppi con cui si è più spesso in contatto risulterà molto più semplice.

Questa è una grande risorsa per chi vuole avere sempre sotto mano i suoi contatti preferiti per l’appunto. Una volta aggiunti alla nuova scheda, questi compariranno direttamente in una sezione dedicata garantendo un accesso diretto e veloce. Non sarà più necessario cercare incessantemente un determinato contatto da chiamare: la scheda “Preferiti” li mette tutti a portata di mano.

Almeno per il momento la funzionalità non è ancora disponibile sulla beta per iOS. Per quanto concerne invece l’arrivo della feature in pianta stabile, neanche gli esperti hanno un’idea di quando WhatsApp prevede di implementarla. Secondo le ultime indiscrezioni non dovrebbe volerci troppo tempo vista la fase dei test, ovviamente escludendo i colpi di scena.