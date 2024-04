WhatsApp, in arrivo la sua funzione di condivisione file

Convenzionalmente, WhatsApp ad oggi è l’app di messaggistica che gli utenti usano di più, soprattutto con amici e familiari. La carta vincente di questa piattaforma è stata l’assidua frequenza con cui ha riportato aggiornamenti e novità e a quanto pare alcune modifiche imminenti potrebbero ben presto sorprendere ulteriormente il pubblico. Il colosso ha infatti intenzione di semplificare il trasferimento di file.

Tale funzionalità è stata scoperta da poco all’interno di alcune visioni beta non ancora distribuite a tutti i developer iscritti al programma. Secondo quanto riportato, sembra che occorrano solo alcune modifiche minori per portarla ad essere in grado di lottarsela con le feature di file-sharing più famose. C’è anche chi sostiene che la nuova funzione di WhatsApp potrebbe sostituire funzionalità specifiche intrinseche nei sistemi operativi come AirDrop su iOS e Quick Share su Android.

WhatsApp prepara la sua funzione di condivisione file: al momento è in fase di test

Pronti all’arrivo di una nuova funzionalità di condivisione file mediante Bluetooth? WhatsApp ne sta sviluppando una che consentirà, esattamente come i già nominati AirDrop e Quick Share, di scambiare file di ogni genere con gli utenti nelle vicinanze.

In realtà già a gennaio si cominciò a parlare della feature che oggi è molto più vicina al lancio ufficiale in quanto i test starebbero proseguendo spediti. Stando ai report comparsi sul web, gli ingegneri hanno aggiunto alcuni nuovi dettagli all’interfaccia. Nelle immagini è possibile notare una schermata che informa su come funzioni il tutto e su quali siano le autorizzazioni necessarie. Il contenuto sarebbe disponibile nella versione 2.24.9.22 di WhatsApp beta al momento sul Google Play Store.

Tutto sarà semplice ed intuitivo: basterà infatti utilizzare una sezione dedicata all’interno di WhatsApp per trovare gli utenti nelle vicinanze. Con Bluetooth e Wi-Fi si potrà quindi proseguire allo scambio di file, con il destinatario che dovrà anch’esso entrare nella sezione dedicata.

Tutto avviene all’insegna della privacy più totale: l’app assicura infatti che la condivisione file resta schermata dalla crittografia end-to-end.