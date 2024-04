WhatsApp, aggiornamento: il nuovo filtro raccoglie tutti i messaggi non letti

Trovandovi a parlare del più e del meno con una persona, non sbarrereste di certo gli occhi nel sentire dalla sua bocca che WhatsApp è una delle migliori app di messaggistica istantanea in circolazione. Non sorprende ad oggi che molti le utilizzino praticamente per ogni comunicazione e non sorprende neanche che è in arrivo un nuovo aggiornamento.

Quando si usa un’app di messaggistica così intensamente, si è destinati ad incappare in un problema molto comune: le chat non lette che sembrano scomparire. Quel pallino che segna una conversazione in cui è presente un messaggio mai letto può restare lì per giorni disturbando la vista dell’utente ogni volta che apre WhatsApp.

È comune che un utente faccia fatica a trovare quella chat all’interno della quale si cela il messaggio non letto ed è per questo che sta per arrivare un aggiornamento.

WhatsApp, l’aggiornamento in arrivo porta un filtro per le chat

Fortunatamente per gli hater delle chat non lette su WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea sta per apportare un update importante. È in arrivo una soluzione sotto forma di filtri per le conversazioni, in modo da poter individuare facilmente ciò che si sta cercando senza vagare per minuti interminabili tra le chat.

Pronto per essere implementato su WhatsApp, il nuovo filtro permette di trovare rapidamente determinate conversazioni, risparmiando all’utente tempo utile. Non servirà più dunque scorrere l’intero elenco delle chat: basta scegliere tra i tre filtri che compariranno nella parte superiore dell’elenco delle chat.

Il primo raccoglierà tutte le conversazioni, il secondo tutti i messaggi non letti e il terzo conterrà le chat di gruppo. Anche nel caso di questi ultimi si tratta di una gran risorsa: molti utenti si sono lamentati di aver perso nei meandri del loro elenco di chat diversi gruppi magari un po’ più datati.

Al momento non si sa con precisione quando verrà introdotto l’aggiornamento, ma WhatsApp sembra essere ormai in fase avanzata.