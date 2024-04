WhatsApp, nuovo aggiornamento per gli stati e per chattare con utenti nuovi

Chiunque utilizzi al giorno d’oggi diverse applicazioni social, potrebbe ritrovarsi in un bel problema: quello delle notifiche. È proprio a tal proposito che entrano in gioco le menzioni, disponibili su tutte le app, tra cui anche WhatsApp.

Usando le menzioni come impostazione predefinita si riesce a restare aggiornati in ogni momento sui discorsi in cui si viene inclusi. In questo modo controllare costantemente l’app diventa inutile: è WhatsApp ad avvisare gli utenti, ad esempio in una chat di gruppo, quando vengono tirati in ballo.

A breve questa peculiarità potrebbe toccare un’altra area: gli aggiornamenti di stato. Secondo quanto riportato infatti dalle indiscrezioni pubblicate sul web da una fonte molto affidabile, le prime tracce di questo nuovo aggiornamento sono visibili all’interno della versione beta 2.24.8.13. L’obiettivo è rendere partecipi gli utenti ogni volta che vengono citati, che siano tra i contatti preferiti o meno. A quanto pare questo nuovo update non riguarda però solo questa funzionalità.

WhatsApp invoglierà a breve gli utenti a chattare con contatti nuovi

Nell’intento di aggiornare l’app e di portare nuove funzionalità, WhatsApp tende sempre. prediligere la privacy. Questa volta però, con un nuovo aggiornamento, l’app colorata prevalentemente di verde sta per introdurre qualcosa di inusuale.

Nella versione beta 2.24.9.5 alcuni utenti iscritti al programma per sviluppatori hanno riferito di una nuova feature. WhatsApp ha intenzione di invitare gli utenti a contattare persone con cui non hanno mai interagito prima. Secondo quanto si apprende, comparirà nell’app un elenco separato dove ci saranno questi suggerimenti, utili per aumentare l’interazione tra utenti.

La fonte riporta che questa funzione verrà visualizzata anche per gli utenti che usano WhatsApp per la prima volta, con l’obiettivo di dar vita a nuove conversazioni. Per molte persone che usano l’applicazione questo dovrebbe essere un aggiornamento con poca utilità, per altri invece potrebbe innescare conversazioni interessanti con persone di cui spesso ci si potrebbe essere dimenticati.