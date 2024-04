WhatsApp, aggiornamento per i video: ecco il picture-in-picture

Non è raro che WhatsApp sia pronta a riportare un nuovo aggiornamento, siccome ormai accade con cadenza settimanale. Quella che al giorno d’oggi è una delle app più popolari al mondo, riesce a migliorare costantemente ogni mese. Meta, la società padrona della piattaforma, sta dimostrando una certa coerenza proprio in termini di update.

Di aggiornamento ce ne sono stati tanti ed hanno riguardato sia le funzioni che l’estetica di WhatsApp. L’applicazione infatti è stata profondamente modificata durante l’intero corso del 2023, seguendo la stessa linea nel 2024.

Adesso, a parte i consueti miglioramenti e correzioni di bug vari segnalati dagli utenti, WhatsApp sta ricevendo tante nuove funzionalità ogni mese, ma è la versione beta a sorprendere: ogni settimana infatti gli sviluppatori si ritrovano ad assaporare delle novità molto interessanti.

WhatsApp, il picture-in-picture per i video è pronto all’arrivo

Uno dei recenti aggiornamenti giunti tra le mani degli sviluppatori beta di WhatsApp introduce una funzionalità a parer di molti davvero fondamentale: la modalità picture-in-picture per i video. Mediante alcune fonti molto aggiornate, è stato possibile apprendere che WhatsApp per iOS, nella versione beta 24.6.77, sta cominciando ad offrire possibilità di guardare i video anche mentre si naviga in più chat o in altre aree dell’app.

Qualcuno è rimasto stranito di fronte alla notizia affermando che WhatsApp disponesse già da tempo della modalità picture-in-picture. Tale affermazione è vera ma la piattaforma di messaggistica consente agli utenti di sfruttare tale modalità solo quando guardano video su YouTube o su Instagram. L’ultima versione beta di WhatsApp invece consente di utilizzare il picture-in-picture anche con un video interno all’app tra quelli provenienti da una chat.

Stanno a quanto riportato da chi ha già avuto occasione di provare l’aggiornamento, c’è ovviamente una limitazione. Questa nuova funzione si limita alla visione di video nell’app, per cui non è possibile, almeno per ora, utilizzare la modalità quando si passa ad un’app esterna.