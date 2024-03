WhatsApp si rifà il look, l'aggiornamento semplifica l'interfaccia di chiamata

Nonostante i tanti aggiornamenti e il grande pubblico che c’è dietro WhatsApp, spesso l’applicazione sembra essere datata. Sebbene le novità siano arrivate in massa durante gli ultimi mesi, c’è sempre quell’aspetto che non convince gli utenti.

Fortunatamente, sembra che Meta stia ascoltando il suo pubblico: sono infatti in arrivo diverse novità interessanti, soprattutto lato WhatsApp.

Le modifiche all’interfaccia utente sono apparse qualche tempo fa all’interno della versione beta di WhatsApp. Tuttavia, queste modifiche sono state apportate esclusivamente su alcune parti, come le barre e altri elementi di minore importanza. Uno degli aspetti su cui gli utenti hanno puntato il dito invece è rimasto invariato.

Si tratta della schermata di chiamata, rimasta praticamente la stessa anche in dopo un’intensa fase di restyling. Ora però qualcosa sembra muoversi.

WhatsApp rifà la schermata di chiamata e la semplifica: ora gli utenti sanno dove si riaggancia

Come notato da WABetaInfo, l’ultima beta di WhatsApp riservata agli utenti Android (versione 2.24.7.19), mostra una schermata di chiamata parzialmente rinnovata. L’esperienza utente con questo miglioramento diventa nettamente più fluida ed intuitiva. Il cambiamento più grande non è così rilevante ma può risolvere un bel fastidio. Ricordate il pulsante indietro nell’angolo in alto a sinistra? Beh, non c’è più.

Effettivamente utilizzando quel pulsante, molti utenti credevano di riagganciare la chiamata. Per evitare questo fraintendimento, gli sviluppatori hanno introdotto un nuovo pulsante che segnala la riduzione a icona della chiamata, così da far capire che questa non è stata agganciata, ma solo ridotta in una minima parte dello schermo.

Resta in basso a destra il pulsante colorato di rosso che invece consente di riagganciare effettivamente. Come si può vedere dall’immagine in alto, non c’è spazio per i fraintendimenti: la nuova schermata di chiamata è davvero super intuitiva. Sembra che questo nuovo aggiornamento sia stato ben accolto da tantissimi utenti Android, anche se ora bisogna aspettare affinché tutti possano riceverlo.