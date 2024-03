WhatsApp, nuovo aggiornamento per avanzare e riavvolgere i VIDEO

Anche l’ultima parte del mese di marzo è pronta ad accogliere qualche novità di rilievo per quel che riguarda WhatsApp. La famosa app di messaggistica, ultimamente interessata da diversi nuovi accorgimenti, è in procinto di riportare un nuovo aggiornamento.

Le novità previste verranno a breve mostrate al pubblico sotto forma di alcune funzionalità e correzioni, soprattutto sul sistema mobile iOS. Uno dei punti più rilevanti dell’aggiornamento in questione consiste certamente nella possibilità di mandare avanti e riavvolgere un video, conferendo al pubblico un grado di comodità ancora più alto nel caso in cui si desiderasse dare uno sguardo in più a quanto appena guardato.

WhatsApp: arriva la possibilità di riavvolgere o mandare avanti un video

La funzionalità riguardante i video è ormai in fase di test dallo scorso 2023 ma ora state tranquilli: è il momento dell’aggiornamento effettivo, almeno per i dispositivi iOS. In questo momento solo gli iPhone sembrano essere in procinto di ricevere il nuovo update, in quanto non ci sono notizie di Android. Il registro delle modifiche dell’app in versione beta non è stato infatti ancora aggiornato sul Google Play Store.

Gli utenti però vogliono sapere come funzionano le novità introdotte ufficialmente lo scorso 25 marzo su WhatsApp. Il nuovo aggiornamento porta una feature nuove che consente di avanzare o riavvolgere rapidamente un video, semplicemente toccando due volte il bordo. Stando a quanto affermato da WhatsApp, questa funzionalità verrà resa disponibile a tutti nelle prossime settimane, per cui bisogna solo pazientare se ancora non la notate.

Insieme alle nuove funzionalità, WhatsApp ha incluso anche una serie di miglioramenti e diverse correzioni per alcuni bug segnalati dagli utenti. Al momento tutto questo sembra essere arrivato, come già detto, solo per gli iPhone, sebbene anche Android abbia apportato un aggiornamento a WhatsApp. Tutto quello che c’è da fare comunque è attendere: a breve tutto sarà effettivo per tutti.