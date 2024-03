WhatsApp sta testando un chatbot IA da integrare alla barra di ricerca

Così come tante altre piattaforme digitali, anche WhatsApp sta integrando con sempre maggiore insistenza strumenti legati all’Intelligenza Artificiale.

Dopo l’introduzione di un tool specifico per l’editing di immagini di cui abbiamo parlato giusto qualche ora fa, la nota app di messaggistica vuole offrire un sistema per rispondere al volo agli utenti. In questo senso, a quanto pare verrà adottato uno dei modelli IA di Meta, integrando lo stesso direttamente nella barra di ricerca.

Stando a quanto riportato dal sito WABetaInfo, questa implementazione permetterebbe agli utenti di inserire query anche senza creare una chat apposita per l’IA. Il tutto per un utilizzo ancora più immediato e “naturale” del chatbot.

Riguardo le potenzialità dell’IA non è stato ancora comprendere appieno i limiti della stessa. Di contro, è trapelato come questa si possa presentare con diverse “personalità” adatte a trattare vari argomenti.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.7.14: what’s new? WhatsApp is working on a feature to ask queries to Meta AI, and it will be available in a future update!https://t.co/qSqJ9JobbK pic.twitter.com/mKM9PLCF3V — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 23, 2024

Con alle spalle un nome solido come Meta, WhatsApp è una piattaforma destinata a un futuro radioso per quanto concerne l’IA e non solo.

Se già nello scorso agosto erano apparse alcune funzioni legate alla nuova tecnologia, con la possibilità di creare sticker grazie a un’apposita feature, mano a mano WhatsApp ha effettuato aggiunte sempre più utili e intriganti per gli utenti.

Meta, dal canto suo, nonostante abbia sciolto qualche mese fa il team dedicato alla responsabilità sull’IA, si sta muovendo concretamente per mantenersi al passo con competitor agguerriti come OpenAI e Microsoft.