WhatsApp integrerà nuovi strumenti per modificare le immagini con l'AI

WhatsApp è continuamente incline al cambiamento, sia estetico che in termini di funzionalità presenti al suo interno. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, la famosa app di messaggistica sarebbe al lavoro per introdurre alcune nuove funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale per modificare le immagini. Già in precedenza, più precisamente a settembre, tale introduzione era stata accennata sul web ma ora c’è del concreto.

Nelle ultime ore infatti sono spuntate fuori nuove evidenze mediante la versione beta riservata al sistema operativo Android.

WhatsApp si prepara a concedere una funzione unica per modificare le immagini in app con AI

Le fonti più vicine a WhatsApp, effettuando un’analisi approfondita del codice interno della nuova versione 2.24.7.13 dell’app beta riservata agli sviluppatori Android, avrebbe rivelato qualcosa di molto interessante. Stando a quanto riportato, il colosso di messaggistica vuole introdurre alcune opzioni di modifica avanzate per editare e migliorare facilmente le foto. Almeno per il momento sono in pochi i beta tester che possono usufruire di questa novità. Le caratteristiche dovrebbero essere le seguenti:

Generazione sfondo : l’intelligenza artificiale si occuperà di generare lo sfondo ideale in base ai comandi che gli verranno impartiti, sostituendolo al soggetto;

: l’intelligenza artificiale si occuperà di generare lo sfondo ideale in base ai comandi che gli verranno impartiti, sostituendolo al soggetto; Miglioramento: con l’AI si potrà aggiungere un tocco artistico alle immagini, applicando filtri e stili generati appositamente;

Espansione sfondo: questa funzionalità sarà in grado di estendere lo sfondo della foto, riempiendo con l’AI gli spazi vuoti.

Secondo quanto riferito, non verrà introdotta da WhatsApp una nuova sezione per far posto a queste novità. La fonte riferisce infatti dell’introduzione di questi strumenti proprio all’interno di quelli già esistenti, tra cui il ritaglio e gli adesivi.

Almeno per il momento non si sa quando arriverà il nuovo update ma quel che è sicuro è che tra poco la versione beta contente tali aggiunte, sarà estesa a tutti gli sviluppatori. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.