WhatsApp consente finalmente di fissare i messaggi in alto in chat

Nell’intento di migliorare nettamente la piattaforma, WhatsApp ha introdotto di recente alcuni aggiornamenti fondamentali. Il 2023 ha svolto la funzione di apripista verso un futuro nettamente migliore. Un’ulteriore conferma è arrivata da parte dell’ultimo update riportato dall’app di messaggistica che ha ascoltato gli utenti e ha dato seguito alle indiscrezioni circolate settimane fa.

Qualche tempo fa WhatsApp introdusse le chat fissate in alto ed ora le sta passando da 3 a 5, ma non finisce qui. Gli utenti avranno d’ora in avanti la possibilità di fissare qualsiasi messaggio in alto in ogni chat, che si tratti di un testo, di un emoji o di immagini e sondaggi.

Ciò significa che nei gruppi ad esempio si potrà impostare il messaggio più importante in alto senza doverlo andare a cercare scorrendo tra centinaia di messaggi. È questo il metodo perfetto per evitare di dimenticare gli appuntamenti o qualcosa di importante da fare.

WhatsApp: arrivano i messaggi fissati in alto in chat, ecco come si fa

Finalmente è arrivata la novità che potrà semplificare la vita in chat alle persone su WhatsApp. Il metodo per fissare un messaggio resta sempre lo stesso di quando si fissa una chat: premere a lungo sul messaggio e selezionare “Fissa” dal menu a tendina che viene fuori.

L’app consente ai suoi utenti anche di scegliere la durata per la quale quel messaggio resterà lì, fissato in altro. Le opzioni comprendono diversi periodi, a partire dalle 24 ore fino a passare a 7 giorni (scelta di default) o 30 giorni. In più, per quanto concerne le chat di gruppo, saranno solo gli amministratori a scegliere se gli utenti avranno la possibilità di bloccare i messaggi o se il privilegio spetterà solo ed esclusivamente a loro.

Ovviamente la privacy è garantita in quanto anche i messaggi fissati restano protetti dalla crittografia end-to-end come solito di WhatsApp.