WhatsApp: addio a questi smartphone dal 5 maggio

Dal 5 maggio 2025, l’app di messaggistica istantanea WhatsApp smetterà di supportare i dispositivi che utilizzano versioni di iOS precedenti alla iOS 15.1. Questo cambiamento colpirà principalmente gli utenti con smartphone più datati, come iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, costringendoli a considerare l’acquisto di nuovi dispositivi o a esplorare alternative per continuare a utilizzare un servizio di messaggistica.

La decisione, annunciata da Meta, azienda proprietaria di WhatsApp, non rappresenta una sorpresa, poiché segue una strategia consolidata di abbandono graduale dei sistemi operativi più vecchi. Le motivazioni dietro questa scelta sono principalmente legate alla sicurezza e alla necessità di implementare funzionalità avanzate che risultano incompatibili con versioni obsolete di iOS.

Motivazioni tecniche e di sicurezza

Nel mondo della tecnologia, l’obsolescenza programmata è una realtà che coinvolge anche le applicazioni. WhatsApp ha chiarito che continuare a supportare sistemi operativi datati come iOS 12.5.7 (attuale requisito tecnico per usare l’app pe su iPhone) rappresenterebbe un limite per l’evoluzione del servizio. Inoltre, ciò esporrebbe gli utenti a potenziali vulnerabilità di sicurezza che non possono più essere gestite efficacemente.

I dispositivi che non possono essere aggiornati oltre iOS 12.5.7 non soddisfano più gli standard di sicurezza richiesti dalla piattaforma. Di conseguenza, l’interruzione del supporto diventa inevitabile per garantire l’integrità del servizio e proteggere i dati degli utenti. Questo cambiamento, pur penalizzante per alcuni, è considerato necessario per mantenere il livello di sicurezza richiesto dalle moderne applicazioni di messaggistica.

Chi dovrà cambiare smartphone

Tra i dispositivi più colpiti dalla decisione ci sono iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, modelli lanciati tra il 2013 e il 2014. Questi smartphone non possono essere aggiornati oltre iOS 12.5.7, rimanendo così esclusi dai requisiti minimi di WhatsApp. Per gli utenti di questi dispositivi, il cambiamento comporterà la necessità di passare a modelli più recenti o di considerare altre opzioni.

Gli utenti che possiedono dispositivi in grado di supportare versioni di iOS pari o superiori a iOS 15.1 potranno invece continuare a utilizzare l’app senza problemi, a patto di aggiornare il sistema operativo. Questo aggiornamento garantirà loro l’accesso alle nuove funzionalità e agli standard di sicurezza più recenti.

Alternative disponibili

Per gli utenti che non intendono acquistare un nuovo dispositivo, esistono valide alternative a WhatsApp. Tra queste, spiccano Telegram e Signal, due piattaforme di messaggistica che offrono funzionalità simili e, in alcuni casi, persino più avanzate. Queste app rappresentano una scelta interessante per chi cerca un servizio affidabile e moderno.

Un altro elemento importante da considerare è l’introduzione dell’interoperabilità tra le app di messaggistica, prevista dal regolamento DMA europeo. Questa normativa consentirà agli utenti di comunicare con contatti su WhatsApp utilizzando altre piattaforme, come Telegram o Signal. Tale cambiamento potrebbe ridurre l’impatto del passaggio forzato a una nuova applicazione, offrendo maggiore flessibilità agli utenti.