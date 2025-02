WhatsApp, addio alle chiamate accidentali: arriva la novità utilissima

L’ultima beta di WhatsApp, più precisamente la versione 2.25.5.8, introduce una piccola ma importante modifica all’interfaccia delle chiamate, progettata per ridurre il rischio di telefonate involontarie.

Un nuovo menu per le chiamate su WhatsApp

Per risolvere questa problematica, WhatsApp si è ingegnata e non poco. L’applicazione di messaggistica che attualmente prevede accanto al nome dell’utente sia l’icona della chiamata vocale che quella della videochiamata, ha intenzione di modificare il tutto. Proprio per evitare che parta una chiamata indesiderata, ora le opzioni citate poco più in alto verranno raccolte all’interno di un menu dedicato dove ci saranno anche altre funzioni.

A quanto pare dunque questa novità potrebbe essere estremamente utile, proprio per evitare anche di disturbare gli altri utenti. Bisogna infatti ricordare che, differentemente dalle telefonate tradizionali, quelle effettuate con WhatsApp, non appena si preme il tasto per avviare la chiamata, subito fanno squillare lo smartphone dell’interlocutore. Attaccando la cornetta dunque non si evita di far partire effettivamente la telefonata.

Meno errori, più controllo: WhatsApp ora soddisferà i suoi utenti

Uno dei problemi più comuni segnalati dagli utenti riguarda le chiamate accidentali: un semplice tocco sulla barra in alto può avviare una telefonata senza volerlo. WhatsApp ha deciso di intervenire introducendo un ulteriore livello di conferma prima che la chiamata inizi, riducendo così il rischio di situazioni imbarazzanti.

Alcuni utenti potrebbero già vedere questa funzione attiva, visto che WhatsApp tende a distribuire le novità in modo graduale prima del rilascio globale.

Altre novità in arrivo

Oltre al miglioramento delle chiamate, WhatsApp sta lavorando anche su nuove funzioni per gli stati, tra cui sticker e adesivi fotografici, che permetteranno di creare collage o combinare più immagini in un unico aggiornamento.

Non ci sono ancora date precise per il rilascio definitivo del nuovo menu chiamate, ma l’aggiornamento sembra già nelle fasi finali di test.