WhatsApp, ecco come migliorerà la gestione delle notifiche

Avere una gestione delle notifiche molto più intuitiva e pratica e ciò a cui sta lavorando WhatsApp nell’ultimo periodo. L’applicazione di messaggistica oggi utilizzata in tutto il mondo sta per introdurre degli accorgimenti in tal senso, soprattutto per chi si ritrova a gestire tanti messaggi quotidianamente. Il numero di notifiche visualizzate nell’icona dell’applicazione sarà gestito in maniera differente, senza che gli utenti possano perdersi qualcosa di importante.

Un badge che non cancella più le notifiche per errore su WhatsApp

Chi usa WhatsApp ogni giorno sa quanto può essere frustrante aprire l’app solo per leggere una chat e vedere sparire il contatore rosso delle notifiche dall’icona, anche se ci sono ancora messaggi non letti. Attualmente, infatti, basta lanciare l’app per far scomparire il numero di notifiche dal badge, anche senza aver aperto tutte le conversazioni.

È in questo modo che spesso si dimenticano conversazioni importanti, ma ora la problematica sembra essere in via di risoluzione.

Arriva “Mostra il conteggio finché non visualizzato”

Con la beta di WhatsApp (2.25.4.20), è saltata fuori una nuova impostazione dedicata alle notifiche sulla schermata principale. Tradotta dall’inglese, si chiama “Mostra il conteggio finché non visualizzato”. Questa permetterà di decidere come gestire il badge delle notifiche sull’icona dell’app. Ecco come funzionerà questa opzione:

Se attivata , il numero di notifiche non scomparirà dall’icona finché non verranno effettivamente lette le chat o ascoltate le chiamate perse. Anche se l’app viene aperta solo per un attimo, il contatore resterà al suo posto fino alla lettura completa;

Se disattivata, il comportamento rimarrà quello attuale: il badge sparirà appena si apre WhatsApp, indipendentemente dal fatto che i messaggi siano stati letti o meno.

WhatsApp: ecco per chi è utile quest’aggiornamento

Gli utenti che solitamente ricevono molti messaggi su WhatsApp, potrebbero trarre grande beneficio da questa nuova aggiunta. Non ci sarà il rischio di dimenticare alcune conversazioni e a contribuire a ricordarle sarà proprio il nuovo contatore delle notifiche.

Inoltre, per chi utilizza WhatsApp anche per lavoro, questa funzione potrebbe fare la differenza nel non perdere messaggi cruciali o appuntamenti segnati tra le conversazioni.