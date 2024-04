WhatsApp, aggiornamento: addio alle notifiche delle reazioni agli stati

Ancora aggiornamenti in vista per WhatsApp. Secondo quanto riportato, la celebre app di messaggistica è in procinto di introdurre una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di gestire ed organizzare le notifiche per le reazioni ai loro aggiornamenti di stato.

Questo significa che in futuro l’utente potrà scegliere se ricevere o meno una notifica ogni volta che qualcuno reagirà al suo aggiornamento di stato di WhatsApp.

WhatsApp: un modo per non lasciarsi infastidire dalle notifiche degli aggiornamenti di stato

Per chi non avesse ancora ben chiaro il concetto di “stato”, si tratta di aggiornamenti temporanei che scompaiono dopo 24 ore di permanenza, praticamente l’alter-ego delle Storie di Instagram. Al loro interno gli utenti possono condividere foto, video, testo e note vocali per segnalare a tutti il loro stato d’animo, qualcosa di divertente e molto altro.

È chiaro che, come su Instagram, anche su WhatsApp si può reagire semplicemente inserendo un’emoticon. Con la nuova funzionalità individuata da WABetaInfo, fonte per eccellenza in merito alle indiscrezioni riguardanti l’app verde, gli utenti potranno avere finalmente la possibilità di disabilitare proprio le notifiche provenienti dalle reazioni. La feature è stata scovata all’interno dell’ultima versione di WhatsApp Beta per Android, la versione 2.24.9.29.

Questo cambiamento è estremamente importante in quanto va a far parte di una tendenza sempre più in crescita tra le app di messaggistica, ovvero quella di concedere agli utenti maggior controllo sulle proprie impostazioni di notifica. Molte persone ritengono che le notifiche costanti distraggano, soprattutto durante le ore di lavoro e di studio. Pertanto la possibilità di poter personalizzare quest’aspetto risulta fondamentale. Con il nuovo aggiornamento, WhatsApp segue dunque l’onda e porta una nuova comodità alla sua comunità.

È importante ricordare però che questa funzionalità è attualmente in fase di sviluppo, per cui non è ancora disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp in pianta stabile.