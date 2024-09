WhatsApp: adesso la ricerca dei canali diventa più semplice, ecco come

Nel tentativo di migliorare un’applicazione già all’apparenza ideale, Meta ha continuato ad aggiornare WhatsApp e a puntellare tutte le funzioni di cui è dotata. La piattaforma infatti ha costantemente migliorato la sua funzione riguardante i canali, che fornisce un modo comodo per rimanere aggiornati con notizie, aggiornamenti di vario genere e e molto altro direttamente all’interno dell’app. Finora, trovare i canali tematici collegati ai propri interessi non è stato poi così semplice ed è su questo che l’app ha lavorato tanto.

Le cose infatti stanno cambiando: nelle ultime ore è arrivato l’annuncio di WhatsApp riguardo ad una nuova funzione che riesce ad ordinare i canali in base all’argomento di cui trattano.

WhatsApp: ora trovare il canale che fa al caso proprio è più semplice

La nuova directory pensata e progettata da WhatsApp, serve per semplificare il processo di ricerca dei canali in linea con gli interessi degli utenti. Arriveranno infatti una varietà di categorie, tra cui Persone, Organizzazioni, Stile di vita, Sport, Intrattenimento, Aziende e Notizie e informazioni. Chiunque dovesse essere interessato a seguire celebrità o personaggi pubblici, potrà andare direttamente alla sezione “Persone” ad esempio. Lo stesso vale per chi è più interessato a restare aggiornato sugli eventi attuali: in quel caso la sezione “Notizie e informazioni” sarebbe l’ideale.

In precedenza, gli utenti non avevano alcun riferimento per fare ciò ed era dunque molto più difficile trovare il canale tematico desiderato se non con il nome preciso. Con l’introduzione di questa directory attiva di default, WhatsApp mira a rendere la ricerca dei canali molto più semplice e il fiore all’occhiello dell’esperienza nell’app. Tuttavia, è importante notare che Meta spesso lancia gradualmente nuove funzionalità. Quindi potrebbe essere necessaria un po’ di pazienza prima di ricevere questa novità. Molto probabilmente in circa due o tre settimane tutto dovrebbe diventare effettivo per la gioia del pubblico.