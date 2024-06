WhatsApp, arriva la possibilità di fissare in alto due canali

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo, continua a mostrare chiari segni di evoluzione e di novità. Sono tante le funzionalità che sono state introdotte nell’ultimo anno ma a quanto pare il colosso non intende fermarsi. Ultimamente si è scoperto infatti che WhatsApp era intento a migliorare la propria esperienza utente con una nuova funzionalità attualmente in fase di test. Questa sarebbe ora disponibile nella versione Android Beta 2.24.13.3 per Android.

I beta tester selezionati infatti adesso possono aggiungere fino a due dei loro canali preferiti in cima all’elenco. Tale novità consente quindi di restare aggiornati riguardo al contenuto dei propri canali tematici preferiti in maniera più agevole.

WhatsApp: i canali fissati in alto nell’elenco passeranno presto a due

Fino a poco tempo fa gli utenti erano costretti a scorrere l’intero elenco dei canali per trovare quelli più visitati. Stando a quanto riportato adesso però il nuovo aggiornamento pronto all’arrivo risolve questo problema. Gli utenti potranno infatti selezionare e aggiungere fino a due canali in alto, rendendoli facilmente accessibili tutte le volte che aprono la scheda degli aggiornamenti.

Oltre a fissarli, gli utenti possono ora eseguire azioni in blocco su più canali contemporaneamente, come ad esempio disattivare l’audio, contrassegnare i messaggi come letti o persino bloccarli insieme. Questa funzionalità è una grande aggiunta per gli utenti che gestiscono numerosi canali, dove l’esecuzione di queste azioni potrebbe richiedere molto tempo.

Fissando in alto i propri canali preferiti, soprattutto quando ce n’è più di uno, gli utenti possono accedervi facilmente senza dover scorrere l’intero elenco. Ciò non solo fa risparmiare tempo, ma migliora anche l’esperienza di navigazione complessiva all’interno di WhatsApp. Il grado maggiore di accessibilità incoraggia quindi gli utenti a rimanere più informati e coinvolti con i loro canali preferiti. Dare uno sguardo agli aggiornamenti, magari anche solo dall’anteprima, diventa un punto a favore.