WhatsApp aggiorna gli eventi: ora si possono gestire ospiti aggiuntivi

Aumentano ancora le funzionalità di WhatsApp, soprattutto quelle dedicate agli eventi. La piattaforma di messaggistica istantanea vuole trasformarsi rapidamente in uno strumento che consenta a tutti di gestire al meglio ogni tipo di incontro, che sia professionale o sociale. Dopo aver lanciato gli eventi anche all’interno delle singole chat, ora arriva un’altra novità: c’è la gestione degli ospiti aggiuntivi.

Nuova opzione per segnalare ospiti negli eventi su WhatsApp

Gli utenti Android che hanno modo di accedere alla beta 2.25.3.17, possono notare un nuovo interruttore. Questo occorre a coloro che organizzano un evento: possono adesso sapere già da prima se coloro che sono invitati porteranno degli ospiti.

Tutto funziona in maniera semplicissima: dopo la creazione di un evento, si potrà abilitare anche una funzionalità utile per garantire agli invitati la possibilità di far presente eventuali ospiti.

Perché questa funzione è utile

Anche se si tratta di una piccola aggiunta, può risultare estremamente pratica in molteplici contesti:

Meeting e conferenze , per sapere in anticipo il numero esatto di partecipanti;

, per sapere in anticipo il numero esatto di partecipanti; Eventi privati e feste , per gestire al meglio gli spazi e le prenotazioni;

, per gestire al meglio gli spazi e le prenotazioni; Cene di lavoro o incontri tra amici, per organizzarsi con più precisione.

Sapere in anticipo quanti ospiti saranno presenti permette agli organizzatori di evitare imprevisti, gestire al meglio le risorse e migliorare l’esperienza complessiva dell’evento.

Quando sarà disponibile per tutti

Attualmente, la funzione è in fase di distribuzione graduale sul canale beta, quindi solo alcuni utenti possono testarla. Non è ancora chiaro quando arriverà nella versione stabile, ma considerando l’importanza di questa novità, è probabile che il rilascio definitivo non sia troppo lontano.

L’intento dunque resta sempre lo stesso, ovvero migliorare qualcosa che qualcuno crederebbe non migliorabile alla luce dei grandi successi raccolti. Secondo quanto riportato, ci saranno diversi altri aggiornamenti nei prossimi mesi, tutti improntati a rendere WhatsApp ancor di più l’applicazione leader nel mondo della messaggistica.