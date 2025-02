WhatsApp si aggiorna: arrivano gli eventi anche nelle chat individuali

WhatsApp continua a evolversi e sta per introdurre una funzione molto attesa dagli utenti: la creazione di eventi anche nelle chat individuali. Questa novità, individuata nella versione beta 2.25.3.6 per Android da WABetaInfo, amplia le possibilità organizzative dell’app, replicando un meccanismo già disponibile nei gruppi.

Come creare un evento in una chat di WhatsApp

La nuova funzione permetterà di creare eventi direttamente dalle conversazioni individuali, rendendo più semplice organizzare appuntamenti o incontri. Ecco come funzionerà:

Gli utenti potranno accedere alla funzione tramite il menu della graffetta (quello degli allegati);

Sarà possibile inserire nome, descrizione, data, ora e luogo dell’evento;

Per gli incontri virtuali, si potrà aggiungere un link per una videochiamata;

Gli inviti saranno visibili sia nella chat che in una sezione dedicata nelle informazioni del contatto;

Saranno disponibili pulsanti per accettare o rifiutare la partecipazione all’evento.

Utilità della nuova funzione

L’introduzione degli eventi nelle chat individuali rappresenta un miglioramento significativo per gli utenti che utilizzano WhatsApp per scopi organizzativi. Questa funzione potrebbe rivelarsi utile in vari contesti, come:

Organizzazione di appuntamenti tra amici o colleghi;

Prenotazione di servizi presso ristoranti o studi medici;

Pianificazione di incontri professionali senza bisogno di ricorrere ad altre app di gestione eventi;

Coordinamento tra fornitori e clienti in modo semplice e immediato.

Quando arriverà la funzione su WhatsApp per gli utenti non beta

Attualmente, la creazione di eventi nelle chat individuali è disponibile solo per alcuni utenti nel canale beta. Al momento dunque non si sa quando effettivamente l’aggiornamento diventerà ufficiale per gli utenti che utilizzano WhatsApp nella sua versione stabile.

L’obiettivo di WhatsApp è chiaro: l’applicazione intende migliorarsi soprattutto per quanto concerne gli strumenti offerti al pubblico. La piattaforma diventa dunque in questo modo molto più pronta a qualsiasi tipo di evenienza, anche per aiutare i suoi utenti a gestire gli eventi del giorno.