WhatsApp aggiorna la versione Web con foto e video effimeri

Da qualche tempo a questa parte le applicazioni di messaggistica istantanea hanno cominciato ad introdurre i messaggi che si autodistruggono. Tale concetto è stato ideato anni fa dal co-fondatore di Snapchat, Reggie Brown, che ha definito i messaggi come “effimeri”. WhatsApp, principale applicazione in tale ambito, ne sta traendo grande beneficio.

Non c’è voluto infatti molto prima che i grandi colossi mettessero gli occhi su questa possibilità. Uno tra tutti è stato sicuramente Meta che infatti ha scelto di implementare i messaggi effimeri prima su Instagram e poi su WhatsApp nel 2021. Oggi questa funzionalità riguarda un vero punto fermo della piattaforma, con alcune modifiche sopraggiunte in un secondo momento.

Ricordiamo infatti che oggi è possibile su WhatsApp inviare anche dei file multimediali che seguono tali principi. Oltre ad impostare un tempo entro il quale un messaggio si autodistruggerà, gli utenti possono scegliere di inviare una foto o un video che potranno essere aperti solo una volta.

WhatsApp introduce sull’app desktop i media effimeri: ecco i dettagli

Dopo alcune considerazioni ben precise da parte di WhatsApp, sembra chiara la volontà di introdurre a bordo dell’applicazione desktop una grande novità.

WhatsApp Web a breve consentirà agli utenti di inviare immagini e video effimeri, proprio come avviene sulle applicazioni per Android ed iOS. Sarà tutto molto semplice, con una nuova opzione che comparirà in fase di invio del filmato o della foto che si vuole recapitare all’interlocutore.

Esattamente in basso comparirà un nuovo pulsante che consentirà di impostare quel determinato file come visibile solo una volta. Si tratterà di un metodo utile per offrire continuità a WhatsApp, con gli utenti che dunque potranno servirsi delle stesse funzionalità sia sulle applicazioni mobili che su quella desktop.

L’aggiornamento dovrebbe essere implementato a breve secondo le indiscrezioni, per cui bisognerà solo attendere qualche settimana e nient’altro.