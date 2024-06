WhatsApp, aggiornamento: migliorano effetti e filtri AR

Gli utenti avranno certamente notato che WhatsApp sta lavorando da diverso tempo su numerose nuove funzionalità e miglioramenti da implementare. Questo processo di rinnovamento va avanti dall’inizio dell’anno, ma ci sono ancora diverse novità che devono arrivare in pianta stabile. Sebbene tutto questo sia normale, è chiaro che diversi utenti si sarebbero aspettati qualche aggiornamento stabile in più.

Ci sono tantissime funzionalità nuove che bollono in pentola e tra queste molte novità che porteranno benefici di tipo creativo. A quanto pare WhatsApp sta lavorando su nuovi effetti AR e filtri utili per le videochiamate. Molte app hanno provato in passato a prendere in prestito da Snapchat proprio tali feature, quindi non sorprende che WhatsApp abbia deciso di aggiungere un po’ di divertimento a una delle sue funzionalità più sfruttate come le videochiamate.

WhatsApp: nuovi effetti e filtri AR per le videochiamate in arrivo

Secondo un rapporto pubblicato da WABetaInfo, nota testata che si occupa delle novità di WhatsApp, la celebre app di messaggistica starebbe ora cercando di integrare nuovi effetti e filtri AR che gli utenti potranno usare durante le videochiamate. Il rapporto afferma che gli utenti di WhatsApp saranno in grado di utilizzare dei filtri facciali, incluso uno strumento di ritocco pensato per migliorare l’aspetto della pelle. Ci sarà anche una modalità per la scarsa illuminazione.

Oltre a questi effetti e filtri AR, WhatsApp starebbe lavorando anche su un nuovo strumento che consente agli utenti di modificare lo sfondo durante le chiamate. WABetaInfo afferma che questo particolare sarà disponibile anche per l’app desktop e dunque non solo per i dispositivi mobili.

Ultimo ma non meno importante, ci sarebbe in ballo anche una nuova opzione per utilizzare un avatar invece del proprio volto in tempo reale. WhatsApp conferma dunque di voler lavorare molto alla privacy dei suoi utenti, in questo caso per coloro che non vogliono che il loro volto compaia in una videochiamata.