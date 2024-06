WhatsApp, le chat si potranno trasferire anche senza Google Drive

WhatsApp ha annunciato durante il fine settimana scorso diverse nuove funzionalità e miglioramenti. Questi hanno l’obiettivo di migliorare l’esperienza riguardo alle chiamate. Gli utenti si preparano ad accogliere la possibilità di condividere schermate del loro smartphone con tanto di audio o di aumentare il numero di partecipanti alle videochiamate. Questi sono solo alcuni dei cambiamenti più importanti in arrivo proprio in questi giorni.

Tuttavia, tutti coloro che risultano iscritti al programma beta, possono ottenere un numero ancor maggiore di nuove funzionalità. L’ultima beta di WhatsApp per Android, più precisamente la versione 2.24.13.6, aggiunge la possibilità di trasferire la cronologia chat senza dover utilizzare Google Drive. Individuata da WABetaInfo, la nuova possibilità non sembra essere ancora pronta per il test, per cui anche coloro che risultano iscritti al programma beta, potrebbero non avervi ancora accesso.

WhatsApp, per trasferire le chat non c’è più l’impedimento di Google Drive

Sembra ormai tutto pronto ad arrivare, almeno nella versione beta: WhatsApp intende effettivamente eliminare la necessità di dover fare riferimento per forza a Google Drive per trasferire la cronologia delle chat su un altro telefono.

Questa nuova funzionalità, che sembra essere in fase di sviluppo, è stata individuata solo nella versione Android dell’app. Ciò ovviamente non toglie che prossimamente se ne parlerà anche per tutti gli utenti che hanno un iPhone e quindi per iOS.

WhatsApp in realtà consente già agli utenti la possibilità di trasferire la cronologia chat dai loro telefoni più datati, ma il processo non è così intuitivo. La situazione non cambia in base al fatto che si possa usare uno smartphone Android o iOS. La nuova funzionalità ha lo scopo di semplificare il processo di trasferimento della cronologia delle chat rimuovendo almeno un passaggio. Tutto ciò potrebbe risultare quindi un passo avanti e soprattutto un nuovo step per avvicinarsi, almeno secondo questo aspetto, alle altre applicazioni di messaggistica.