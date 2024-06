WhatsApp ha annunciato un grande miglioramento per le videochiamate

Nel caso in cui qualcuno non se ne fosse accorto, WhatsApp resta costantemente impegnata in quanto azienda nella ricerca delle migliori soluzioni per i suoi utenti. Ogni aggiornamento arriva infatti con lo scopo di migliorare un’applicativo già apparentemente perfetto. L’obiettivo principale è sicuramente quello di distanziare la concorrenza e allo stesso tempo di aumentare l’impatto dell’applicazione sulla vita degli utenti, chiaramente in modo positivo.

Durante le ultime ore WhatsApp ha deciso di aggiornare uno dei suoi principali aspetti, una di quelle funzioni che oggi risultano fondamentali: le videochiamate. Da quando il colosso ha aggiunto le chiamate nel 2015 alla sua piattaforma, questa funzionalità è stata costantemente perfezionata. Sono state infatti aggiunte proprio le videochiamate, le chiamate di gruppo e l’assistenza su tutte le piattaforme. Nelle prossime settimane verranno presentati dei nuovi aggiornamenti pensati appositamente per migliorare le chiamate in maniera ulteriore su ogni dispositivo.

WhatsApp: chiamate e videochiamate migliorano nettamente la loro qualità

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp porterà a disposizione degli utenti delle nuove funzionalità “pro” per le videochiamate. Ecco specificamente quali:

Condivisione dello schermo con audio: questa è lafunzione ideale per poter guardare video insieme e che consente di condividere schermo e audio contemporaneamente;

questa è lafunzione ideale per poter guardare video insieme e che consente di condividere schermo e audio contemporaneamente; Più partecipanti: all’interno delle videochiamate ora si possono includere fino a 32 persone su tutti i dispositivi utilizzati dall’utente;

all’interno delle videochiamate ora si possono includere fino a 32 persone su tutti i dispositivi utilizzati dall’utente; Speaker in primo piano: è possibile vedere facilmente chi sta parlando dal momento che lo speaker è automaticamente in primo piano e appare per primo sullo schermo.

Tutto questo arriva subito dopo il lancio dell’ultimo codec MLow che WhatsApp ha ufficializzato per migliorare proprio l’affidabilità delle chiamate. Adesso infatti tutte le chiamate e videochiamate effettuate possono beneficiare di una migliore eliminazione di ogni rumore e dell’eco, isolando la voce di chi parla. WhatsApp dunque conferma di voler continuare a migliorare le sue funzioni multimediali, per cui restate pronti ai prossimi aggiornamenti.