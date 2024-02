WhatsApp, aggiornamento per i canali su Android: si potranno fissare in alto

Insieme alle molteplici funzionalità che WhatsApp ha introdotto nel corso del 2023, sono stati migliorati anche alcuni aspetti già esistenti. L’applicazione di messaggistica istantanea vuole lasciare il segno e allontanare la concorrenza, soprattutto con le sue nuove funzioni.

Tra queste ci sono ovviamente anche i canali, vero e proprio aspetto che ha segnato lo scorso anno di WhatsApp e soprattutto le giornate degli utenti. Tutti ora hanno modo di coltivare i propri interessi seguendo un canale tematico, dove a parlare sono gli amministratori.

Pian piano gli sviluppatori hanno aggiornato le possibilità relative ai canali, proprio come sta per accadere anche questa volta. Stando alle ultime informazioni pervenute sul web mediante fonti molto affidabili, la prossima funzione che WhatsApp porterà a disposizione degli utenti sarà quella di poter ordinare in chat i canali.

WhatsApp, a breve si potranno pinnare in alto in chat i canali preferiti

La prossima funzionalità che WhatsApp ha in programma di portare ai suoi utenti consentirà, come si dice in gergo, di pinnare i canali in alto. Visto che cominciano a diventare sempre di più, è arrivato il momento di metterli in ordine: ora potrete scegliere il vostro canale preferito e metterlo in cima alla chat.

Secondo quanto riportato, questa funzionalità sarebbe in fase di sviluppo, almeno stando alle informazioni riportate da WABetaInfo, portale sempre informatissimo sulle novità di WhatsApp.

La nuova funzionalità è apparsa nella versione 2.24.4.3 della piattaforma di messaggistica dedicata ad Android, il che significa che alcuni utenti la stanno già testando in maniera attiva. Tale aspetto indica anche che a breve dovrebbe essere distribuita a tutti gli sviluppatori.

Molto probabilmente la nuova funzione comporterà anche un cambio nell’interfaccia dedicata proprio ai canali, rendendola molto simile a quella per l’semplici conversazioni. Al momento non si hanno conferme in merito alla data data di arrivo di questa feature, ma gli indizi sembrano essere rassicuranti.