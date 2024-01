WhatsApp: in arrivo interoperabilità anche su versione iOS

WhatsApp sta lavorando da mesi per conformarsi alle normative UE sviluppando il supporto per le chat di terze parti. Il Digital Markets Act (DMA) mira a regolamentare il comportamento delle grandi aziende tecnologiche, in particolare quelle considerate “gatekeeper”, che hanno un impatto significativo sul mercato digitale. Un aspetto chiave del DMA è l’obbligo per queste aziende di consentire agli utenti di comunicare tra loro utilizzando varie app. Secondo quanto rivelato dal sito WABetaInfo, WhatsApp sta sviluppando tale funzione di interoperabilità sia sulla versione Android, sia su una futura versione per iPhone, come mostrato dalla Beta 24.2.10.72 di WhatsApp per iOS.

📝 WhatsApp beta for iOS 24.2.10.72: what's new? WhatsApp is working on a chat interoperability feature to comply with new EU regulations, and it will be available in a future update!https://t.co/wuOjTvciGp pic.twitter.com/9s49xosAfC — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 24, 2024

WhatsApp: come funziona il servizio di interoperabilità

L’interoperabilità richiesta dal DMA dell’Unione Europea ha diversi vantaggi per gli utenti. Quest’ultimi potranno infatti comunicare con altre persone su WhatsApp, anche se utilizzano app di messaggistica. Ad esempio, se un utente utilizza un app come Signal, può inviare messaggi ad un altro che utilizza WhatsApp, anche senza avere un account dell’app di Meta. Ciò facilita canali di comunicazione più inclusivi e diversificati, migliorando l’esperienza complessiva dell’utente. È comunque necessario ricordare che gli utenti dovranno abilitare manualmente il servizio di interoperabilità. Inoltre, sono anche liberi di rinunciarvi, come previsto dall’articolo 7 del regolamento UE. Per quanto riguarda la privacy l’interoperabilità garantirà lo stesso livello di crittografia end-to-end nei messaggi, anche se scambiati su piattaforme diverse.

La scoperta di tale funzione su WhatsApp Beta per iOS 24.2.72 mostra l’impegno di Meta nel voler adeguarsi al più presto alle nuove regole dell’Unione Europea. Anche WhatsApp non ha ancora annunciato una data di rilascio ufficiale per tale funzionalità su Android e iOS, è plausibile che il loro arrivo sia ormai imminente. La deadline indicata dall’UE alle aziende per adeguarsi al nuovo regolamento è fissata per il 7 marzo 2024. Ciò significa che entro tale termine anche l’interoperabilità tra le diverse app di messaggistica deve essere attiva.