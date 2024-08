WhatsApp, aggiornamento per iOS: arrivano nuovi effetti AR e filtri

Erano le prime settimane estive quando WhatsApp iniziò con i primi test su alcune novità da portare ai suoi utenti. Tutti ormai sanno che in cantiere ci sono effetti e filtri per chiamate AR, soprattutto gli utenti Android, quelli inizialmente interessati dalle indiscrezioni. Ora, con un po’ più di ritardo la celebre app di messaggistica di Meta da sapere che sta lavorando per portare questa funzionalità anche su iOS.

Con l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp (24.17.10.74) per iOS ora disponibile, è stato scoperto che WhatsApp sta portando effetti e filtri per chiamate AR anche sulla sua app per iPhone. Inizialmente effetti e filtri per chiamate in realtà aumentata potrebbero essere disponibili solo per alcuni utenti, ma comunque WhatsApp in genere tende a concedere l’accesso nei giorni o nelle settimane successive.

Anche su iOS arrivano effetti e filtri AR per WhatsApp

I nuovi effetti AR consentono agli utenti di rendere ancora più vive le loro videochiamate aggiungendo un tocco personale. Ad esempio, c’è una varietà di filtri facciali dinamici tra cui scegliere, che consentono agli utenti di cambiare il loro aspetto in tempo reale e regolare la tonalità di colore generale del loro video.

Inoltre, WhatsApp ha lanciato uno strumento utile per la modifica dello sfondo: questo offre agli utenti ulteriori modi per personalizzare le loro videochiamate. Con questa funzione possono sfocare l’ambiente circostante o sostituirlo con uno degli sfondi preimpostati già presenti nell’elenco.

C’è anche un interruttore per la modalità scarsa illuminazione che aiuta ad aumentare la visibilità in ambienti più bui. Con un semplice tocco rapido, gli utenti possono dunque migliorare la qualità dell’illuminazione del loro feed video, rendendo più facile comunicare in modo chiaro anche quando la luce naturale non è delle migliori. A queste funzioni si aggiunge la modalità ritocco, che leviga le imperfezioni della pelle offrendo agli utenti un aspetto più curato durante le videochiamate. Tutto è ormai in test, dunque l’arrivo si avvicina a sempre di più.