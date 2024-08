WhatsApp: annunciati nuovi adesivi per le chat, in arrivo i Temi

Meta è sempre alla ricerca di nuove soluzioni per rendere la sua piattaforma di messaggistica sempre più interessante agli occhi degli utenti. Stiamo parlando di WhatsApp, che ora consente di rendere ancora più dinamiche e divertenti le conversazioni grazie a nuovi adesivi firmati GIPHY. Nel frattempo, dal canale beta si scopre che a breve potrebbero arrivare anche i temi.

WhatsApp: nuovi adesivi ricercabili per tutti

Lo scopo di WhatsApp, servizio che offre la medesima esperienza su ogni dispositivo, a prescindere dal sistema operativo, è quello di rendere le conversazioni tra gli utenti meno “fredde”. A differenza del semplice testo, infatti, con emoji e adesivi è possibile esprimere in modo più chiaro il proprio stato d’animo, una propria emozione.

E a proposito di adesivi, la “costola” di Meta ha annunciato che da questo momento è possibile utilizzare gli adesivi di GIPHY direttamente su WhatsApp, senza quindi dover lasciare l’app. Come indicato nel comunicato stampa, per accedere a questi nuovi sticker, non bisogna fare altro che toccare l’icona “Adesivi” e cercare quello giusto tramite testo o emoji.

Altra novità annunciata in questo bollente agosto è che il tool per creare gli sticker personalizzati è disponibile anche su Android. Questo strumento permette di convertire le foto in adesivi e di modificarli ritagliandoli oppure aggiungendo testo e disegni.

In arrivo anche i Temi

La versione 2.24.17.19 della beta di WhatsApp per Android anticipa quella che sarà una novità in arrivo con un futuro aggiornamento. L’inedita sezione delle impostazioni interne dell’app si chiama “Tema Chat”, un nome che lascia spazio a pochi dubbi sul suo scopo.

Al momento le possibilità di personalizzazione della chat si limitano alla scelta di sfondi chiari, scuri e con colori a tinta unita, ma, in base a quanto condiviso da WABetaInfo, prossimamente (quando, non è possibile dirlo) gli utenti potranno cambiare sia lo sfondo che il colore delle bolle. Sì, proprio come già avviene su Telegram.

Al pari di altre funzionalità in fase di test, anche nel caso dei temi delle chat non ci si può sbilanciare più di tanto sulle tempistiche di lancio. Potrebbero volerci poche settimane, ma anche mesi.