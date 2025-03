WhatsApp: arriva il chatbot Meta AI tra i contatti, ecco a cosa servirà

L’obiettivo di WhatsApp è mettere a disposizione del suo pubblico sempre più risorse e questa volta con il trend del momento: l’intelligenza artificiale. Meta sta lavorando tanto per introdurre l’AI all’interno della piattaforma di messaggistica e con l’arrivo del chatbot chiamato proprio Meta AI, tutto sembra aver preso una direzione abbastanza chiara. Questo infatti sarà presto disponibile all’interno dei contatti degli utenti, almeno come svelato dall’ultima beta riservata agli utenti Android, più precisamente la versione 2.25.7.16.

Come si accede al chatbot AI su WhatsApp

WhatsApp ha deciso di integrare all’interno della schermata delle chat un pulsante dedicato con cui richiamare proprio il chatbot Meta AI. Questo si trova nella parte superiore a destra, proprio dove ci sono tutte le conversazioni e dove c’è l’icona dei contatti.

Al momento, non tutti i beta tester vedono la nuova opzione, ma la versione 2.25.7.16 di WhatsApp Beta è la prima a supportare ufficialmente questa integrazione. Non si esclude, però, che alcuni utenti con versioni precedenti possano già trovarlo attivo.

Un’esperienza basata sulla voce, WhatsApp apre una nuova era

Una delle novità più interessanti è la forte integrazione con l’interazione vocale. Non appena si richiama il chatbot, viene avviata automaticamente una sessione vocale, senza bisogno di attivarla manualmente.

Gli sviluppatori hanno puntato a rendere il tutto più fluido e naturale, eliminando passaggi superflui. Inoltre, è possibile personalizzare la voce del chatbot tramite il pulsante “Impostazioni”, situato in alto a destra nella schermata della chat con Meta AI.

Privacy e sicurezza: il microfono si disattiva automaticamente

WhatsApp ha implementato misure per garantire che Meta AI non rimanga attivo in background. Il microfono si spegne automaticamente se:

Si esce dalla schermata della chat con il chatbot;

Si passa a un’altra applicazione;

Si chiude WhatsApp.

In ogni caso, Android segnalerà sempre l’uso del microfono tramite l’indicatore di privacy nella barra di stato.